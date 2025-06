ATP de Eastbourne relembra feitos de João Fonseca

Na próxima semana, em busca da primeira vitória na grama na carreira, João Fonseca vai debutar no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O brasileiro, de 18 anos, aliás, é um dos destaques no site do torneio britânico, o último teste antes de Wimbledon, que começa dia 30.



O pupilo do técnico Guilherme Teixeira é apontado como uma das estrelas da Next Gen que podem surpreender e fazer história na grama. Na publicação, o torneio inglês lembra que o atual campeão do Next Gen Finals entrou no top 100 neste ano, venceu o primeiro ATP e tem provocado uma tempestade no mundo do tênis. O prodígio carioca também é aclamado por seus torcedores e vem protagonizando uma das maiores subidas no ranking na temporada. Atualmente, o número 1 do Brasil é o 57º do mundo.



Além do brasileiro, a outra estrela da Next Gen que é apontada pelo site britânico é Jakub Mensik. Em março, o tcheco, de 20 anos, ergueu, em Miami, seu primeiro Masters 1000, derrotando nomes como o britânico Jack Draper, o francês Arthur Fils e o anfitrião Taylor Fritz. Na final, a consagração veio com vitória sobre ninguém menos que o hexacampeão sérvio Novak Djokovic.

João Fonseca vem de derrota em Halle

Tricampeão em Eastbourne, aliás, Fritz é o principal favorito e tentará defender o troféu erguido em 2024. Antes, ele triunfara em 2019 e 2022.



Na última terça-feira (17), João Fonseca desperdiçou um match-point no tiebreak decisivo e acabou superado, na estreia do ATP 500 de Halle, pelo italiano Flavio Cobolli, 24º do mundo, por 5/7, 7/6 (3) e 7/6 (8).



Os últimos campeões do ATP de Eastbourne



2009 Rússia Dmitry Tursunov

2010 França Michaël Llodra

2011 Itália Andreas Seppi

2012 EUA Andy Roddick

2013 Espanha Feliciano López

2014 Espanha Feliciano López

2017 Sérvia Novak Djokovic

2018 Alemanha Mischa Zverev

2019 EUA Taylor Fritz

2021 Ausrália Alex de Minaur

2022 EUA Taylor Fritz

2023 Argentina Francisco Cerúndolo

2024 EUA Taylor Fritz





