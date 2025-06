A nona derrota em 21 jogos de ATP na temporada foi, certamente, a mais difícil de digerir para João Fonseca. Afinal, contra o italiano Flavio Cobolli (24º do mundo), na grama de Halle, na Alemanha, foi a primeira vez que o número 1 do Brasil, de 18 anos, deixou escapar um match-point.



- Derrota dura, no detalhe. Na grama o jogo é assim e, como eu já disse antes, cada semana tem sido um aprendizado na minha carreira - lamentou o 57º melhor tenista do planeta.

Mais jovem tenista entre os primeiros 234 do ranking, João Fonseca chegou a quebrar a raquete ao final do jogo, tamanha a frustração. Mas o pupilo do técnico Guilherme Teixeira sabe que está no caminho certo.



- Derrota que dói porque foi aquele quase, mas seguir evoluindo e jogando que vão vir coisas boas.



João Fonseca a caminho de Eastbourne



Eliminado de Halle também nas duplas, João Fonseca volta às quadras na próxima semana, no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Trata-se do últmo torneio antes de Wimbledon, mais um Grand Slam que o número 1 do Brasil vai debutar em 2025, que começa no dia 30.



Nesse próximo desafio, o brasileiro poderá enfrentar nomes como o americano Taylor Fritz, 4º do mundo e principal favorito. Algoz de João Fonseca no Masters 1000 de Madri, em abril, Tommy Paul, também dos EUA, é o segundo cabeça-de-chave em Eastbourne. O argentino Francisco Cerundolo, derrotado por João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, é outro que também joga o torneio britânico.

