Ex-número 2 do mundo e vice de Slams é confirmada no SP Open

De 6 a 14 de setembro o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, será palco do SP Open de tênis, na quadra rápida. E, nesta quarta-feira, foi anunciada a primeira estrela estrangeira pelo torneio: a experiente tunisiana Ons Jabeur, ex-número 2 do mundo e atual 61ª, de 30 anos.



continua após a publicidade

➡️ Com Alcaraz, imagens do ATP 500 do Queen's Club

➡️João Fonseca tem um dos melhores aproveitamentos do ano; lista

Nesta quarta, aliás, a tenista da Tunísia conquistou sua primeira vitória contra uma top 5 desde 2023, despachando a italiana Jasmine Paolini nas oitavas de final da grama de Berlim, na Alemanha, por 6/1 e 6/3, na Alemanha (vídeo abaixo).

- Estou super animada para ir ao Brasil. Minhas lembranças do país são de quando fui jogar as Olimpíadas, mas espero criar muitas memórias novas e me conectar com a torcida. Espero poder contar com o carinho e apoio de todos - disse Ons Jabeur.

continua após a publicidade

Número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia conquistou, contra a tunisiana, uma das vitórias mais importantes da carreira: nas quartas de final de Roland Garros, em 2023. Naquela semana, a paulistana alcançou sua primeira semifinal de Slam na carreira. No confronto direto, são dois triunfos para cada.

- A Ons estava na lista das nossas atletas preferidas para esse evento. Ela tem um jogo diferente, traz um aspecto para a quadra que combina muito com o Brasil, sem falar nas qualidades como tenista, tendo 3 finais de Grand Slam - contou Luiz Carvalho, diretor do SP Open.



A estrela tunisiana foi duas vezes finalista de Wimbledon (2022 e 2023) e outra no US Open (2022). Quebrando barreiras desde o início de sua carreira, o seu primeiro título de WTA, no torneio de Birmingham em 2021, marcou a primeira conquista de uma mulher árabe na história da WTA, inspirando jovens ao redor do mundo. No total, a tunisiana, que foi apelidada de Ministra da Felicidade pelo seu carisma interminável, é dona de 5 títulos de WTA, incluindo o WTA 1000 de Madri.

continua após a publicidade

SB Open anunciara sete brasileiras



Antes de Jabeur, o torneio paulistano anunciara sete anfitriãs: Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Ingrid Martins, Victoria Barros e Nauhany Silva. O qualifying será disputado nos dias 6 e 7, e a chave principal seguirá entre os dias 8 e 14.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte