João Fonseca tem um dos melhores aproveitamentos do ano; lista

Prestes a estrear na grama, no ATP 500 de Halle, na Alemanha, João Fonseca tem um dos melhores aproveitamentos na temporada. O brasileiro tem a 24ª melhor campanha de 2025.

O número 1 do Brasil e 57 do mundo tem 60% de aproveitamento em 20 jogos até aqui (12 vitórias e oito derrotas). Lembrando que esses números são apenas em torneios ATP, excluindo os Challengers, onde o pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma 10 triunfos em 11 partidas (incluindo os títulos de Camberra, na Austrália, em janeiro, e de Phoenix, nos EUA, em março, ambos na quadra rápida.



Embora tenha quatro títulos no ano, com destaque para o bicampeonato de Roland Garros, há seis dias, Carlos Alcaraz tem o segundo melhor aproveitamento em 2025: 88% (37 vitórias em 42 jogos). O espanhol também foi campeão em Rotterdã, na Holanda, na quadra rápida, e no saibro dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma.

Com apenas duas derrotas (ambas para Alcaraz) em 20 jogos na temporada, Jannik Sinner lidera a lista. O italiano perdeu para o maior rival as finais nas capitais italiana e francesa.



João Fonseca conhecerá, neste sábado, o rival de estreia

Derrotado na estreia de 2024, pelo australiano James Duckworth (88º), João Fonseca conhecerá, neste sábado, seu rival da primeira rodada em Halle.

Vale lembrar que, há um ano, quando debutou no torneio alemão, o brasileiro era apenas o 217º do mundo. Hoje, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o 57º do planeta, sua melhor posição até aqui. E, de acordo com o ranking ao vivo da ATP, o brasileiro subirá uma posipção antes da estreia em Halle.







