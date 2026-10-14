Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sabalenka sofre virada e é eliminada no WTA 1000 de Wuhan

Lesão no joelho atrapalha e cabeça de chave número 1 é eliminada na China

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 11:33
Favorite o Lance! no Google
Sabalenka cumprimenta adversária em Wuhan
Sabalenka cumprimenta adversária em Wuhan (Foto: Reprodução)

Em Wuhan (China), Aryna Sabalenka, tricampeã do torneio e principal favorita, foi surpreendida pela norte-americana Ann Li na estreia do WTA 1000, perdendo por 3/6, 6/4 e 7/6 (7-5). A partida durou 2h27 e contou com o fato de a bielorrussa jogar com proteção no joelho direito, o que comprometeu seu desempenho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sabalenka, que já havia conquistado o título em Wuhan em 2018, 2019 e 2024, nunca havia sido eliminada antes das semifinais do torneio até esta quarta-feira. A lesão no joelho direito, que exigiu o uso de uma proteção, agravou-se durante o jogo, dificultando sua movimentação e influenciando diretamente no resultado.

continua após a publicidade

No primeiro set, a bielorrussa precisou salvar dois break points logo no início, mas conseguiu quebrar o saque de Li no quarto game e fechou a parcial em 6/3. A norte-americana reagiu no segundo set, recuperando a quebra e vencendo por 6/4 após pressionar Sabalenka no final da parcial, que enfrentou três set points no serviço.

O terceiro set foi marcado por uma intensa disputa, com Li conquistando um break no quarto game e mantendo a vantagem até o final. Sabalenka lutou para se recuperar, salvando vários match points e forçando o tiebreak, mas acabou derrotada por 7/5 na decisão. Ann Li, que enfrentará a indonésia Janice Tjen nas oitavas, precisou salvar sete match points durante a partida antes de garantir a vitória.

continua após a publicidade

Sabalenka agora se prepara para os próximos compromissos da temporada, enquanto Ann Li avança para as oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, onde enfrentará Janice Tjen.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
A emoção do alemão Alexander Zverev ao vence, em Roland Garros, o primeiro Grand Slam (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Tênis

Derrota de Alcaraz garante Zverev como número 1 do ranking

Há 2 dias
Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Tênis

Rafael Jódar repete feito de Djokovic no ATP de Shanghai 2026

Há 2 dias
Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai

Tênis

Zverev chega a 60 vitórias no ano e se aproxima da liderança da ATP

Há 2 dias
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski foram campeãs do WTA 1000 de Pequim (Foto: Reprodução/Instagram/WTA)

Tênis

Tênis: Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

Há 2 dias
O italiano Jannik Sinner reage a um ponto contra o sérvio Novak Djokovic na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 31 de janeiro de 2026 (Foto:IZHAR KHAN/AFP).

Tênis

Diretor do Australian Open erra nomes de Sinner e Rybakina

Há 3 dias
Novak Djokovic se estica na derrota na estreia em Shanghai (Foot: ATP/Divulgação

Tênis

Djokovic é eliminado na estreia do Masters 1000 de Xangai

Há 5 dias
Mais LANCE!
João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Alcaraz manda recado a Sinner após italiano anunciar fim de 2026

Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim

Djokovic desabafa sobre final atípica: 'Fim estranho'

João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

João Fonseca estaciona no ranking e perde posições na Corrida da ATP

Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Sinner encerra temporada de 2026 para tratar lesão no joelho

Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Zverev se prepara para assumir o 1º lugar do ranking da ATP em novembro

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos

Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio

Carlos Alcaraz conquista 1º título após lesão e iguala marca histórica de Sampras

O russo Daniil Medvedev deixa a quadra chateado após ser desclassificado da semifinal do ATP 500 de Pequim

VÍDEO: Medvedev acerta bola em torcedor e é desqualificado contra Djokovic

Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026

VÍDEO: Tenista francês atira raquete contra torcida no Masters 1000 de Shanghai

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

Meligeni compara pausas de Bia Haddad e João Fonseca

De boné e camisa polo brancos, Jannik Sinner aponta o dedo indicador em direção à torcida em gesto de celebração

Sinner desiste de Shanghai e aumenta dúvidas sobre fim da temporada

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando