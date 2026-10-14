Sabalenka sofre virada e é eliminada no WTA 1000 de Wuhan
Lesão no joelho atrapalha e cabeça de chave número 1 é eliminada na China
Em Wuhan (China), Aryna Sabalenka, tricampeã do torneio e principal favorita, foi surpreendida pela norte-americana Ann Li na estreia do WTA 1000, perdendo por 3/6, 6/4 e 7/6 (7-5). A partida durou 2h27 e contou com o fato de a bielorrussa jogar com proteção no joelho direito, o que comprometeu seu desempenho.
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Sabalenka, que já havia conquistado o título em Wuhan em 2018, 2019 e 2024, nunca havia sido eliminada antes das semifinais do torneio até esta quarta-feira. A lesão no joelho direito, que exigiu o uso de uma proteção, agravou-se durante o jogo, dificultando sua movimentação e influenciando diretamente no resultado.
No primeiro set, a bielorrussa precisou salvar dois break points logo no início, mas conseguiu quebrar o saque de Li no quarto game e fechou a parcial em 6/3. A norte-americana reagiu no segundo set, recuperando a quebra e vencendo por 6/4 após pressionar Sabalenka no final da parcial, que enfrentou três set points no serviço.
O terceiro set foi marcado por uma intensa disputa, com Li conquistando um break no quarto game e mantendo a vantagem até o final. Sabalenka lutou para se recuperar, salvando vários match points e forçando o tiebreak, mas acabou derrotada por 7/5 na decisão. Ann Li, que enfrentará a indonésia Janice Tjen nas oitavas, precisou salvar sete match points durante a partida antes de garantir a vitória.
Sabalenka agora se prepara para os próximos compromissos da temporada, enquanto Ann Li avança para as oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, onde enfrentará Janice Tjen.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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