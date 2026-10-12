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Rafael Jódar repete feito de Djokovic no ATP de Shanghai 2026

Espanhol conquista 40ª vitória na tenporada e avança às oitavas de final da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 10:02
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Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)
Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Em Shanghai (China), Rafael Jódar conquistou sua 40ª vitória na temporada ao superar Jiri Lehecka por 4/6, 7/6 (7-2) e 6/4, garantindo vaga nas oitavas de final do Masters 1000. O espanhol, em sua primeira temporada completa no circuito ATP, igualou um recorde de 2007 de Novak Djokovic ao alcançar cinco vezes consecutivas essa fase em torneios do nível.

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Jódar enfrentou um duelo difícil contra o tcheco Lehecka, que vinha de final em Tóquio, mas conseguiu se recuperar após perder o primeiro set e venceu após 2h42 de partida. Após o jogo, o espanhol destacou a dificuldade que teve em quadra, ressaltando a qualidade do adversário e as condições da partida, que exigiram seu melhor desempenho.

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Com a campanha em Shanghai, Jódar se consolida como um forte candidato a garantir vaga no ATP Finals, ocupando atualmente a 11ª colocação na corrida para o torneio em Turim. Seu próximo adversário será definido no confronto entre o francês Arthur Fils e o holandês Botic van de Zandschulp.

Desde que se profissionalizou em dezembro de 2025, Jódar vem surpreendendo no circuito, mostrando consistência e capacidade de manter alto nível em torneios importantes, o que o coloca entre os jovens mais promissores do tênis mundial. Ele e João Fonseca travavam duelo ponto a ponto no ranking, até o brasileiro começar a sofrer com lesões e precisar abrir mão de alguns torneios.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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