Após estreia perfeita no WTA, jovem brasileira dispara no ranking

Aos 21 anos, a jovem Ana Candiotto viveu uma tarde especial na última terça-feira (9), na capital paulista. Em sua estreia na chave de simples do SP Open, que também marcou sua primeira vez disputando um torneio WTA, a brasileira venceu a ucraniana Valeria Strakhova por 2 sets a 1 e deve dar um salto no ranking, figurando pela primeira vez no top-500.

Ana, que iniciou o SP Open na posição número 593 do ranking da WTA, agora figura como a 498ª colocada. Após jogar em uma quadra lotada no evento em São Paulo, a jovem chegou ainda eufórica à sala de coletiva para conversar com os jornalistas, bastante impactada pela dimensão do evento.

— Os pontos são importantes, claro, mas a atmosfera que tava na quadra, com a minha equipe, a minha família, que sempre acreditou em mim, foi muito especial. Foi um dos melhores momentos da minha vida em quadra, a torcida me ajudou muito a valorizar cada um dos meus pontos - contou.

Ana Candiotto, durante partida no SP Open (Foto: João Pires/ Fotojump/SP Open)

Relação com Bia Haddad

Ana já tinha entrado em quadra pelo SP Open na última segunda-feira (8), pelo torneio de duplas, ao lado da principal estrela do torneio, Bia Haddad Maia. Apesar de saírem derrotadas pelas compatriotas Laura Pigossi e Ingrid Martins, Ana Candiotto não escondeu a felicidade por jogar ao lado de uma referência.

— A gente aqui no Brasil tem muita sorte de ter a Bia, ela é uma pessoa incrível, sempre faz questão de saber como a gente tá, de passar toda a experiência que ela tem. A história de jogar dupla com a Bia parecia um sonho, porque sempre admirei ela. Foi um sonho poder jogar com ela e ter ela comigo com certeza me ajudou pro jogo de hoje, já entrar em um torneio grande dividindo a quadra com ela, me passou mais tranquilidade - finalizou.

