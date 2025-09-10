menu hamburguer
Tênis

Após estreia perfeita no WTA, jovem brasileira dispara no ranking

Ana Candiotto venceu na chave de simples do SP Open

Ana Candiotto deve ganhar posições no ranking após estreia no SP Open
imagem cameraAna Candiotto deve ganhar posições no ranking após estreia no SP Open (Foto: João Pires/Fotojump/SP Open)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 10/09/2025
07:30
  Matéria
  • Mais Notícias

Aos 21 anos, a jovem Ana Candiotto viveu uma tarde especial na última terça-feira (9), na capital paulista. Em sua estreia na chave de simples do SP Open, que também marcou sua primeira vez disputando um torneio WTA, a brasileira venceu a ucraniana Valeria Strakhova por 2 sets a 1 e deve dar um salto no ranking, figurando pela primeira vez no top-500.

Ana, que iniciou o SP Open na posição número 593 do ranking da WTA, agora figura como a 498ª colocada. Após jogar em uma quadra lotada no evento em São Paulo, a jovem chegou ainda eufórica à sala de coletiva para conversar com os jornalistas, bastante impactada pela dimensão do evento.

— Os pontos são importantes, claro, mas a atmosfera que tava na quadra, com a minha equipe, a minha família, que sempre acreditou em mim, foi muito especial. Foi um dos melhores momentos da minha vida em quadra, a torcida me ajudou muito a valorizar cada um dos meus pontos - contou.

Ana Candiotto, durante partida no SP Open
Ana Candiotto, durante partida no SP Open (Foto: João Pires/ Fotojump/SP Open)

Relação com Bia Haddad

Ana já tinha entrado em quadra pelo SP Open na última segunda-feira (8), pelo torneio de duplas, ao lado da principal estrela do torneio, Bia Haddad Maia. Apesar de saírem derrotadas pelas compatriotas Laura Pigossi e Ingrid Martins, Ana Candiotto não escondeu a felicidade por jogar ao lado de uma referência.

— A gente aqui no Brasil tem muita sorte de ter a Bia, ela é uma pessoa incrível, sempre faz questão de saber como a gente tá, de passar toda a experiência que ela tem. A história de jogar dupla com a Bia parecia um sonho, porque sempre admirei ela. Foi um sonho poder jogar com ela e ter ela comigo com certeza me ajudou pro jogo de hoje, já entrar em um torneio grande dividindo a quadra com ela, me passou mais tranquilidade - finalizou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

