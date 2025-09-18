Após eliminação no simples, Bia Haddad deixa torneio de duplas em Seul

A passagem da brasileira Bia Haddad Maia por Seul para a disputa do WTA 500 não foi bem sucedida. Após a eliminação nas oitavas de final da chave de simples, com derrota para a alemã Ella Seidel, a brasileira estava confirmada no torneio de duplas ao lado de Laura Siegemund, mas a parceria deu WO na partida de estreia, que estava programada para esta quinta-feira (18).

continua após a publicidade

➡️Bia Haddad terá queda no ranking após derrota em Seul; entenda

O motivo da desistência não foi oficialmente divulgado, mas a brasileira sentiu um desconforto no joelho direito durante o jogo contra Seidel e precisou receber atendimento médico em quadra. No site oficial do WTA 500 de Seul, o chaveamento de duplas foi atualizado, e Giuliana Olmos/Aldila Sutjiadi, que enfrentariam Haddad/Siegemund, já aparecem nas quartas de final.

Bia Haddad teve dificuldades na capital da Coreia do Sul, precisando de atendimento médico nas duas partidas que disputou. Na última quarta-feira (17), em sua estreia, apresentou sintomas como tremores e dificuldade para respirar.

continua após a publicidade

Tenista com melhor ranqueamento do Brasil, Bia Haddad foi a Seul imediatamente após a eliminação no SP Open, torneio de nível 250, realizado na capital paulista. A atleta reconheceu que a participação no WTA 500 era um desafio e definiu sua ida à Coreia do Sul como uma "decisão pessoal".

➡️Para Fritz, João Fonseca será o grande nome da Laver Cup ‘Vai incendiar’

Bia Haddad cairá no ranking

A dura eliminação de Bia Haddad Maia, nesta quinta-feira (18), nas oitavas de final do WTA 500 de Seul, custará posições importantes no ranking mundial de simples. Com a derrota para a alemã Ella Seidel, número 105 do mundo e vinda do quali, a brasileira, que atualmente figura como 25ª do ranking, soma apenas 60 pontos por ter avançado uma rodada e deve cair para a 40ª posição.

continua após a publicidade

No confronto desta quinta-feira (18), a brasileira sustentou duas disputas de tie-break e chegou a abrir vantagem importante no terceiro set, mas não conseguiu confirmar a vitória e foi superada. Bia deixou a quadra bastante chateada.

Bia Haddad está fora do WTA 500 de Seul (Foto: Divulgação/ WTA Seul)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico