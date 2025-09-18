João Fonseca exalta aprendizado durante a Laver Cup

Embora não conte pontos para o ranking, participar da Laver Cup, pela primeira vez, será mais uma grande experiência para João Fonseca. A competição começa nesta sexta (19) e vai até domingo, no Chase Center, em San Francisco, nos EUA.

Aos 19 anos, o brasileiro é o caçula do torneio e defenderá o Time Mundo, junto com o australiano Alex De Minaur, o argentino Francisco Cerundolo e os americanos Taylor Fritz, Reilly Opelka, Alex Michelsen e Jenson Brooksby (reserva). Já no Time Mundo, o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, tem a companhia do alemão Alexander Zverev, do norueguês Casper Ruud, do italiano Flavio Cobolli, do tcheco Tomas Machac (reserva), do dinamarquês Holger Rune e do tcheco Jakub Mensik. Os jogos são em simples e duplas.

Na quinta-feira, o número 1 do Brasil e 42º do mundo usou as redes sociais para celebrar a participação no torneio:

- Extremamente grato com a oportunidade de aprender com os melhores essa semana. Obrigado, Agassi e Pat - escreveu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, referindo-se ao anfitrião Andre Agassi, capitão do Time Mundo, e ao australiano Patrick Rafter, vice-capitão.

Hoje com 55 anos e ex-número 1 do mundo, a lenda americana venceu nada menos que 60 títulos na carreira, incluindo oito Grand Slams.

- Amo me conectar com pessoas. Amo quando um pouco dos meus esforços pode fazer grande diferença no jogo, vida ou carreira de alguém. Quando me comprometo com um jogador por dias ou potencialmente semanas, meu celular sempre está aberto, ficamos constantemente em contato. Isso é possível para mim, mas viajar, não tenho tempo disponível, tenho muitas coisas para focar. Esse evento que oferece muito - contou Agassi.

O ex-tenista americano foi contemporâneo de Gustavo Kuerten, com quem travou duelos memoráveis. Dois deles foram na Masters Cup de Lisboa, em dezembro de 2000. Agassi levou a melhor na estreia, mas o ídolo brasileiro deu o troco na final, conquistando o título e se tornando o primeiro sul-americano a chegar ao topo do ranking.

A conversa de Federer com João Fonseca

Logo nos primeiros dias em San Francisco, João Fonseca teve o privilégio de encontrar um de seus maiores ídolos no esporte, Roger Federer, um dos idealizadores da Laver Cup.

Numa divertida conversa, o gênio suíço, campeão de 20 Grand Slams falou ao número 1 do Brasil sobre Agassi e Rafter:

- Enfrentei o Pat também, nunca ganhei dele. 3 a 0 para o Pat. Andre eu joguei uma vez no ATP da Basileia, joguei como wild-card, foi louco. Eu esperava não jogar contra ele porque ele era muito bom da linha de base e ele iria achar meu backhand e eu ficaria ‘ah meu Deus, não!’ .É legal tê-los”.