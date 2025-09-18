Brasil corre risco de eliminação na fase de grupos do Mundial de Vôlei; veja possibilidades

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei apresenta um cenário complexo para a Seleção Brasileira de Vôlei. A derrota do Brasil para a seleção da Sérvia por 3 sets a 0, embora não elimine a equipe de imediato, a colocou em uma posição de vulnerabilidade, com a classificação passando a depender diretamente do resultado da partida entre República Tcheca e China.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Brasil perde para a Sérvia por 3 sets a 0 no Mundial de Vôlei Masculino (Foto: Volleyball World)

Com a derrota por 3 a 0, a Sérvia leva vantagem sobre o Brasil na razão de sets (seis vencidos e três perdidos contra seis vencidos e quatro perdidos dos brasileiros), e garantiu sua vaga na próxima fase do Mundial. Com isso, restou à seleção comandada por Bernardinho disputar a segunda posição contra a República Tcheca.

Veja as possibilidades para o Brasil

Cenários para a Classificação: A vaga do Brasil nas oitavas de final será garantida se a China vencer a República Tcheca, independentemente do placar. Outro resultado que assegura a classificação brasileira é uma vitória da República Tcheca por 3 a 2, pois, neste caso, os tchecos somarão apenas dois pontos e chegarão a cinco no total, permanecendo atrás dos seis pontos do Brasil.

continua após a publicidade

Cenário para a Eliminação Direta: A participação brasileira no torneio se encerrará se a República Tcheca vencer a China por 3 sets a 0. Esse resultado levaria os tchecos a um saldo de seis sets vencidos e três perdidos, uma razão superior à do Brasil, eliminando a equipe verde-amarela.

Cenário para a Decisão nos Pontos: Caso a República Tcheca vença a China por 3 a 1, a calculadora será fundamental. Nessa situação, Brasil e República Tcheca terminarão com campanhas rigorosamente idênticas: duas vitórias, seis pontos, seis sets vencidos e quatro perdidos. A decisão da segunda vaga irá para o critério seguinte, a razão de pontos, que medirá o saldo entre os pontos marcados e sofridos por cada seleção em toda a fase de grupos.