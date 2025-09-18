Bia Haddad aguenta dois tie-breaks, mas cai nas oitavas do WTA de Seul

A brasileira Bia Haddad Maia está fora da disputa de simples do WTA 500 de Seul. Na madrugada desta quinta-feira (18), no horário do Brasil, a atual campeã do torneio enfrentou a alemã Ella Seidel, número 105 do ranking, pelas oitavas de final da chave de simples e foi superada por 2 sets a 1, parciais de 7/6(4), 6(3)/7 e 5/7, em partida que durou 3h28min.

➡️Bia Haddad explica mal-estar na estreia em Seul: ‘Mix de sensações’

A adversária de Ella Seidel nas quartas de final será Ekaterina Alexandrova, 11ª do ranking de simples e cabeça de chave número 2 do WTA de Seul. A atleta, que avançou após vencer a francesa Lois Boisson por 2 sets a 1, foi campeã do torneio em 2022.

Ainda nesta quinta-feira (18), a tenista número 1 do Brasil volta à quadra na capital da Coreia do Sul, desta vez pela chave de duplas, ao lado da alemã Laura Siegmund. A parceria enfrenta a dupla formada pela mexicana Giuliana Olmos e a indonésia Aldila Sutjiadi. Vivendo uma temporada difícil, Bia Haddad deixou a quadra chorando, bastante abalada.

Bia Haddad viajou a Seul imediatamente após o SP Open (Foto: João Pires/ Fotojump/ SP Open)

Como foi o jogo

A partida começou com Bia Haddad em adversidade, sofrendo uma quebra e ficando atrás no placar por 3 a 1. Porém, a paulista conseguiu se recuperar e buscou a virada no tie-break, confirmando a vitória por 7/6(4). No segundo set, as adversárias mantiveram o jogo equilibrado, confirmando seus saques, mas desta vez foi Seidel quem levou a melhor.

O último set, que parecia ser encaminhado com tranquilidade, também teve emoção. Depois de Bia abrir 3/0 no placar, Seidel reagiu e foi diminuindo a diferença. A brasileira teve a chance de confirmar a vitória ao sacar para o jogo com 5/2, mas acabou sofrendo duas quebras e viu a adversária fechar o set por 7/5.

Assim como na estreia, na última quarta-feira (17), Bia Haddad recebeu atendimento médico em quadra nos momentos finais da partida. Desta vez, o incômodo parecia ser na região do joelho direito, que foi enfaixado. No momento da parada, a brasileira havia acabado de sofrer uma quebra e vencia a parcial por 5/4.

