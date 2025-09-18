Flamengo tem reação incrível, mas perde no último segundo no Mundial

O Flamengo estreou na Copa Intercontinental FIBA, na quadra do Singapore Indoor Stadium, na manhã desta quinta-feira (18), no horário do Brasil. Diante do NBA G-League United, o rubro-negro foi derrotado no último segundo por 93 a 91, após buscar uma reação espetacular no último quarto. O Flamengo volta a jogar nesta sexta-feira (19), quando enfrenta o Illawarra Hawks, também às 6h (horário de Brasília).

A vaga para a competição veio com a conquista do título da Basketball Champions League das Américas (BCLA), em abril deste ano. A Copa Intercontinental é um torneio de tiro curto, com apenas dois grupos de três equipes; somente o primeiro colocado de cada lado avança para a disputa do título no domingo.

— O problema foi ter que buscar uma recuperação, a gente demorou um pouco a responder, a gente ficou esperando abrir uma diferença pra mudar de atitude, de energia, e isso fez falta. Mas não deixa de ser um grande jogo, decidido nos detalhes. A gente sabia que ia ser um jogo duro, agora é focar no restante do campeonato, a gente ainda tem chances de buscar o título e vamos fazer a nossa parte - avaliou o armador Alexey, após a partida, à Flamengo TV.

Como foi o jogo

Até o terceiro quarto, a partida era completamente dominada pelo G-League United, que mantinha a dianteira no placar até então, com vantagem confortável. Liderada por Feron Hunt, cestinha do jogo, a equipe foi para o intervalo com nove pontos à frente, vencendo por 38 a 29.

De volta à quadra para o terceiro quarto, o Flamengo começou a reagir e diminuir a diferença, mas foi na última parcial que o jogo realmente pegou fogo, e pela primeira vez, o rubro-negro fez mais pontos em um quarto. Pressionando o adversário cada vez mais, os brasileiros passaram à frente pela primeira vez com apenas três minutos no cronômetro para o fim do jogo, em arremesso de três pontos certeiro de Kayo Manfio, colocando 83 a 80 no placar.

A partir daí, o ritmo foi de trocação de pontos, enquanto o Flamengo tentava controlar a reação, mantendo até seis pontos de vantagem, mas o G-League United não cedeu à pressão. No último segundo, Jaden Shackelford acertou um arremesso de dois pontos para confirmar o placar final de 93 a 91 para os norte-americanos.

Flamengo buscou reação, mas acabou derrotado na estreia (Foto: Divulgação/ FIBA)

Flamengo foi campeão Mundial em 2014 e 2022

As lembranças de 2014, com a glória no Maracanãzinho contra o Maccabi Tel Aviv, e da conquista no Cairo em 2022, superando o San Pablo Burgos, servem de combustível. Agora, o objetivo é cravar a terceira estrela no peito e se consolidar de vez no Olimpo do basquete mundial.

Grupo do Flamengo

Flamengo (Brasil)

Illawarra Hawks (Austrália)

NBA G-League United (Estados Unidos)

18 de setembro (Quinta-feira)

6h: Flamengo x G-League United

19 de setembro (Sexta-feira)

6h: Flamengo x Illawarra Hawks

21 de setembro (Domingo)

2h: Disputa de 5º lugar

5h: Disputa de 3º lugar

8h: Grande Final