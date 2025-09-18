Para Fritz, João Fonseca será o grande nome da Laver Cup ‘Vai incendiar’

Às vésperas do início da Laver Cup, o tenista norte-americano Taylor Fritz destacou o potencial do brasileiro João Fonseca, seu companheiro no Time Mundo, como um dos possíveis destaques do torneio. O atual número 5 do ranking mundial prevê que o jovem de 19 anos terá um papel fundamental para trazer um diferencial para a equipe.

Em entrevista concedida ao site da Laver Cup, o americano ressaltou as qualidades de João Fonseca que vão além do aspecto técnico, apontando seu carisma como um trunfo para o formato da competição, que incentiva a forte interação entre atletas e torcida.

O americano Taylor Fritz na vitória sobre o tcheco Tomas Machac no US Open (Foto: Charly Triballeau / AFP)

— Acho que ele vai entrar em quadra e competir o máximo que puder, e acho que ele vai incendiar — declarou o norte-americano.

—Vamos passar bastante tempo juntos e espero que ele traga todos os torcedores brasileiros para torcer por nós — complementou Taylor Fritz.

Capitão da Davis elogia João Fonseca e duplistas

Jaime Oncins, capitão brasileiro, celebrou a histórica classificação.

— Foi um domingo espetacular para o time. O Marcelo e o Rafael entraram muito firmes nas duplas, jogaram em alto nível e nos deram a confiança que precisávamos. Logo depois, o João conseguiu uma vitória incrível contra o Tsitsipas, mostrando maturidade e muito talento em um jogo de altíssimo nível — elogiou o ex-tenista profissional, que também fez história na competição, enquanto jogador.

João Fonseca vai debutar na Laver Cup (Divulgação)

— Essa vitória mostra a força do grupo e o quanto estamos preparados para competir entre as principais equipes do mundo — continuou Oncins.