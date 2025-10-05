Djokovic vence de virada e chega às oitavas do Masters de Xangai

Novak Djokovic superou o alemão Yannick Hanfmann por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-3 neste domingo (5) no Masters 1000 de Xangai. A partida durou 2 horas e 42 minutos e garantiu ao tetracampeão do torneio uma vaga nas oitavas de final da competição chinesa. O tenista sérvio de 38 anos enfrentou maior resistência que na estreia, quando havia vencido Marin Cilic em dois sets na última sexta-feira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O adversário de Djokovic nas oitavas será o espanhol Jaume Munar, número 41 do mundo, que eliminou o japonês Yoshihito Nishioka (173º) com parciais de 6-4, 5-7 e 6-1. Os tenistas se enfrentaram apenas uma vez anteriormente, em 2018, quando Djokovic venceu no saibro de Roland Garros.

Detalhes da partida

Hanfmann, 150º colocado no ranking e vindo do qualifying, impôs dificuldades ao número 1 do mundo logo no início do confronto. O alemão de 33 anos, que havia vencido quatro jogos consecutivos em Xangai, conseguiu uma quebra no começo do primeiro set e manteve a vantagem até o final da parcial.

continua após a publicidade

A segunda etapa foi marcada pelo equilíbrio, com os sacadores dominando durante 11 games sem enfrentar break-points. Djokovic aproveitou sua oportunidade de quebra no último game para empatar a partida. No set decisivo, o sérvio assumiu o controle, não enfrentou break-points e cedeu apenas cinco pontos em seus games de serviço.

Na estatística final, Hanfmann registrou mais winners (33 contra 26), mas cometeu 38 erros não-forçados, enquanto Djokovic limitou seus erros a apenas 19. O alemão havia impressionado no primeiro set com oito aces, sendo quatro deles em um único game.

continua após a publicidade

Djokovic mantém sua campanha sólida na temporada, na qual acumula 33 vitórias e 10 derrotas. O veterano alcançou semifinais em todos os quatro torneios de Grand Slam e conquistou seu centésimo título ATP em Genebra. Na edição anterior do Masters 1000 de Xangai, ele foi finalista, perdendo para Jannik Sinner.

➡️Sinner atropela alemão e se mantém na disputa pelo título em Xangai

➡️João Fonseca vira alvo de treinador de Sinner: ‘precisa dar passos largos’

Anisimova leva seu segundo WTA 1000 do ano em Pequim

Amanda Anisimova, tenista norte-americana de 24 anos e número 4 do mundo, conquistou o WTA 1000 de Pequim ao vencer a tcheca Linda Noskova por 2 sets a 1, com parciais de 6-0, 2-6 e 6-2 em 1h46 neste domingo (5). Este é seu quarto título no circuito e segundo WTA 1000 do ano.

O título rendeu a Anisimova 1000 pontos e US$ 1.124.380 (cerca de R$ 6.004.189), garantindo sua classificação para o Finals na Arábia Saudita. Noskova, de 20 anos, disputou sua primeira final de WTA 1000 e subirá para o 17º lugar no ranking.