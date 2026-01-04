Torcedores lamentam lesão de João Fonseca: 'Rezar'

João Fonseca precisou adiar a estreia na temporada de 2026. O brasileiro sentiu uma lesão na região da lombar, e por isso, está de fora do ATP 250 de Brisbane. Na madrugada deste domingo (4), a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou o abandono do carioca.

O tenista brasileiro iria enfrentar o estadunidense Reilly Opelka na estreia do torneio. A ausência de João Fonseca foi lamentada nas redes sociais. Torcedores do atleta se mostraram preocupados com o cenário e desejaram melhoras. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Muito desapontante ver João Fonseca e Emma Raducanu fora do evento de abertura da temporada".

Tradução: "João Fonseca desistiu do torneio de Brisbane devido a uma lesão nas costas. Esperamos que ele esteja 100% recuperado para o Aberto da Austrália'.

João Fonseca fora de Brisbane

A partida seria contra Reilly Opelka a partir das 22h deste domingo (4). Com a saída do brasileiro, o tenista norte-americano enfrentará o australiano Dane Sweeny em busca da classificação para as oitavas de final.

Na lista entre os maiores tenistas do mundo, Fonseca aparece à frente de Opelka. O brasileiro é o atual número 24, e o norte-americano está apenas na 52ª colocação. A posição do melhor tenista do Brasil da atualidade, no entanto, sofrerá com perdas na atualização da semana que vem, podendo sair do Top 30.

