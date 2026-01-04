menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores lamentam lesão de João Fonseca: 'Rezar'

Brasileiro está fora do ATP 250 de Brisbane

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
10:14
João Fonseca em treinamento para o ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)
imagem cameraJoão Fonseca em treinamento para o ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca precisou adiar a estreia na temporada de 2026. O brasileiro sentiu uma lesão na região da lombar, e por isso, está de fora do ATP 250 de Brisbane. Na madrugada deste domingo (4), a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou o abandono do carioca.

continua após a publicidade

➡️ Atuação de ex-Palmeiras na Europa repercute: 'Que jogador'

O tenista brasileiro iria enfrentar o estadunidense Reilly Opelka na estreia do torneio. A ausência de João Fonseca foi lamentada nas redes sociais. Torcedores do atleta se mostraram preocupados com o cenário e desejaram melhoras. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Muito desapontante ver João Fonseca e Emma Raducanu fora do evento de abertura da temporada".

Tradução: "João Fonseca desistiu do torneio de Brisbane devido a uma lesão nas costas. Esperamos que ele esteja 100% recuperado para o Aberto da Austrália'.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

João Fonseca fora de Brisbane

A partida seria contra Reilly Opelka a partir das 22h deste domingo (4). Com a saída do brasileiro, o tenista norte-americano enfrentará o australiano Dane Sweeny em busca da classificação para as oitavas de final.

Na lista entre os maiores tenistas do mundo, Fonseca aparece à frente de Opelka. O brasileiro é o atual número 24, e o norte-americano está apenas na 52ª colocação. A posição do melhor tenista do Brasil da atualidade, no entanto, sofrerá com perdas na atualização da semana que vem, podendo sair do Top 30.

continua após a publicidade
João Fonseca em treino para ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)
João Fonseca em treino para ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias