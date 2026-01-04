João Fonseca sofre lesão e desiste de ATP 250 de Brisbane

Os fãs brasileiros de tênis precisarão esperar um pouco mais para assistir à estreia de João Fonseca na temporada. Na madrugada deste domingo (4), a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou o abandono do carioca no ATP 250 de Brisbane devido a uma lesão na região da lombar. Como resultado, ele deve voltar a cair no ranking mundial.

A partida seria contra Reilly Opelka a partir das 22h deste domingo (4). Com a saída do brasileiro, o tenista norte-americano enfrentará o australiano Dane Sweeny em busca da classificação para as oitavas de final.

Na lista entre os maiores tenistas do mundo, Fonseca aparece à frente de Opelka. O brasileiro é o atual número 24, e o norte-americano está apenas na 52ª colocação. A posição do melhor tenista do Brasil da atualidade, no entanto, sofrerá com perdas na atualização da semana que vem, podendo sair do Top 30.

Calendário de João Fonseca em 2026

A desistência no ATP 250 de Brisbane adia a estreia de João Fonseca para o torneio em Adelaide, que acontece a partir do dia 12 de janeiro. Esse último, inclusive, é um torneio preparatório para o Australian Open – primeiro Grand Slam do ano.

5/1 - ATP 250 de Brisbane, Austrália (quadra dura)

12/1 - ATP 250 de Adelaide, Austrália (quadra dura)

18/1 - Australian Open (quadra dura)

6/2 - Copa Davis, Canadá (quadra dura indoor)

9/2 - ATP 250 de Buenos Aires, Argentina (saibro)

