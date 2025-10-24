menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Ao vivo: João Fonseca e Shapovalov pelas quartas na Basiléia

Brasileiro enfrenta canadense em busca das semis

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago dos Santos Fernandes Gonçalves,
Dia 24/10/2025
10:37
Atualizado há 2 minutos
O sorriso de João Fonseca na vitória sobre o grego Sakellaridis (André Gemmer/CBT)
imagem cameraJoão Fonseca comemorando vitória (André Gemmer/CBT)
João Fonseca (46º) enfrenta agora o canadense Denis Shapovalov, 23º no ranking da ATP, pelas quartas de final do ATP 500 da Brasiléia após desistência do tcheco Jakub Mensik.

Acompanhe ao vivo a partida

Primeiro set: 3 a 6

  • João Fonseca começou o jogo consistente contra Denis Shapovalov, levando o primeiro game da partida
  • O canadense logo correu atrás e logo marcou seus primeiros quartos games
  • Fonseca marca dois games (três no total), tentando correr atrás do canadense
  • Denis leva mais dois games e leva o set

Segundo set: 4 a 3

  • João pontua em todas as oportunidades e leva o primeiro game do segundo set
  • Shapovalov iguala o placar após combate acirrado
  • O brasileiro vira e leva mais três games, avançando na busca do set
  • O canadense faz dois games seguidos, buscando passar João

Campanha de Shapovalov e João

Esta será a segunda vez que o número 1 do Brasil alcança as quartas de final de um ATP 500. A primeira foi no Rio Open de 2024, quando foi superado pelo argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.

Na última terça-feira (21), João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio. As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3.

O canadense se classificou para as quartas após vencer o francês Valentin Royer por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Shapovalov e João Fonseca se enfrentarão pela primeira vez na carreira no ATP da Basileia.

João Fonseca vence eliminatória do ATP da Brasiléia (Foto: Reprodução / Instagram)
João Fonseca vence eliminatória do ATP da Brasiléia (Foto: Reprodução / Instagram)

