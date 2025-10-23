Fernando Meligeni decidiu não renovar seu contrato com a ESPN, onde atuou como comentarista esportivo por 12 anos. O ex-tenista fez o anúncio nesta quarta-feira (22), por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais. A decisão marca o fim de sua longa parceria com a emissora esportiva.

- Dia longo e de muita repercussão. Obrigado pelo carinho, pelas porradas, pela saudade e pelo alívio. A vida é assim. Decisões pessoais. Um abraço. Sigo no New Balls toda semana. TV? Não sai para entrar. Se um dia voltar será por um bom motivo. Obrigado pelas mensagens - anunciou Fernando Meligeni .

Fernando Meligeni, ex-jogador de tênis (Foto: Divulgação/ESPN)

O comentarista compartilhou a notícia através de uma mensagem em suas plataformas digitais, onde explicou sua escolha de encerrar o vínculo profissional com a ESPN.

Em sua mensagem, Fernando Meligeni mencionou diversos colegas de trabalho, incluindo Andre Kfouri, Alex Tseng, Mario Marra, Gian Oddi e Paulo Calçade. Ele dedicou um agradecimento especial ao narrador Fernando Nardini.

…] Decidi sair da ESPN. Não renovar o contrato. Como em qualquer lugar, choramos e sorrimos juntos. Fiz muitos amigos. Nestes mais de 12 anos, entre idas e vindas, posso dizer que fui feliz, aprendi muito e convivi com pessoas espetaculares. Na ESPN, conheci meu grande parceiro de trabalho. O cara que me permitiu ser eu mesmo nos comentários, encontrar meu estilo gostem ou não. Sem o Nardini, eu não teria sido nem 10% do que sou como comentarista - agredeçeu.

