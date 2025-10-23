O brasileiro João Fonseca tem um novo adversário definido no ATP 500 da Basileia, na Suíça, após a desistência do tcheco Jakub Mensik. A saída do tcheco por lesão colocou o brasileiro direto nas quartas de final. O número 46 do mundo vai enfrentar o canadense Denis Shapovalov, 23º no ranking da ATP. A partida será por volta das 10h30 (de Brasília), nesta sexta-feira, e tem transmissão da ESPN e Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O canadense se classificou para as quartas após vencer o francês Valentin Royer por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Shapovalov e João Fonseca se enfrentarão pela primeira vez na carreira no ATP da Basileia.

Esta será a segunda vez que o número 1 do Brasil alcança as quartas de final de um ATP 500. A primeira foi no Rio Open de 2024, quando foi superado pelo argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.

continua após a publicidade

A edição do ano passado do torneio no Jockey também marcou as duas primeiras vitórias do carioca em torneios ATP, contra o francês Arthur Fils (36º) e o chileno Cristian Garin (88º). Naquela semana, João Fonseca era apenas o 655º do ranking mundial.

João Fonseca vence eliminatória do ATP da Brasiléia (Foto: Reprodução / Instagram)

Na última terça-feira (21), João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio. As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3.

continua após a publicidade

Ficha técnica

João Fonseca x Denis Shapovalov

ATP da Basileia - quartas de final

🥎 Confronto: João Fonseca (BRA), Denis Shapovalov (CAN)

🕐 Data e hora: sexta-feira, 25 de outubro, por volta das 10h30

🏟️ Local: Quadra Central do ATP da Basileia, Suíça

📺 Transmissão: ESPN e Disney+