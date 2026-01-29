Sabalenka dá entrevista emocionante no Australian Open
A tenista foi questionada sobre sua infância
Aryna Sabalenka alcançou sua quarta final consecutiva de Australian Open e não escondeu a emoção durante a entrevista após vencer a semifinal do torneio. A bielorrussa foi questionada sobre quando tinha 10 anos e sonhava em jogar tênis. A número 1 do mundo se emocionou ao falar no microfone da Rod Laver Arena.
— Estou muito sensível agora. Ela (a Sabalenka de 10 anos) estaria muito orgulhosa de que eu consegui fazer isso aqui. Eu nunca pensaria que seria capaz de chegar ao Top 10, ser tão consistente e jogar em grandes arenas, na frente de todos vocês, sentindo esse apoio. Sou muito grata por tudo o que tenho e espero que ela esteja orgulhosa de mim — disse a tenista.
Sabalenka venceu a ucraniana Elina Svitolina (12ª do mundo) por 6/2 e 6/3 na semifinal. Agora, a bielorrussa encara a cazaque Elena Rybakina (5ª) na final, marcada para este sábado (31), às 5h30 (de Brasília).
Todos os títulos de Grand Slam de Sabalenka
- Australian Open (2023): Venceu Elena Rybakina na final (4/6, 6/3 e 6/4). Foi o seu primeiro Major da carreira.
- Australian Open (2024): Venceu Qinwen Zheng na final (6/3 e 6/2), conquistando o bicampeonato sem perder nenhum set durante o torneio.
- US Open (2024): Venceu Jessica Pegula na final (7/5 e 7/5).
- US Open (2024): Venceu Amanda Anisimova na final (6/3 e 7/6), consolidando-se como a melhor jogadora do mundo em quadras duras.
