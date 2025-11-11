É nesta terça-feira. Começa às 12h (de Brasília) a venda de ingressos para o Rio Open do ano que vem. Será a 12ª edição do torneio de tênis, que será disputado entre os dias 14 e 22 de fevereiro. Desde o dia 4, a pré-venda para clientes de patrocinadores do evento já estava disponível. Agora, será a vez do público geral.

De acordo com o site da competição, os bilhetes estarão disponíveis somente no site da Eventim. Os preços estarão a partir de R$ 60, sendo possível a compra de até quatro ingressos por pessoa. As entradas mais caras custarão R$ 920. Marcia Casz, diretora geral do torneio, exaltou a experiência proporcionada ao público.

- O Rio Open já se consolidou como um dos principais eventos esportivos e culturais da América do Sul. Nossa missão é oferecer ao público uma experiência completa, que vai muito além das quadras e valoriza também a cidade do Rio de Janeiro - destacou a dirigente, que completou:

- A cada edição buscamos ampliar essa vivência, unindo esporte, entretenimento e hospitalidade em um só festival.

João Fonseca presente

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais no início do mês passado, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio será no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Esta será a quarta vez que o brasileiro disputa o campeonato.

Na publicação, João Fonseca falou da importância do Rio Open na sua trajetória. Foi neste torneio que o brasileiro, atual número 43 do mundo, venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin. Na época, o tenista era o 655° colocado do ranking mundial. Com os resultados, subiu mais de 100 posições.

- O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira - expressou João Fonseca.