Dublador revela briga de Alcaraz e árbitro durante partida: ‘Nunca jogou’

A final do ATP 500 de Tóquio, conquistada por Carlos Alcaraz, foi palco de um momento de alta tensão que viralizou nas redes sociais. Um vídeo do dublador Velloso, especialista em leitura labial expôs o conteúdo exato da discussão acalorada entre o número 1 do mundo e o árbitro de cadeira, Fergus Murphy, que irritou o espanhol.

O confronto verbal aconteceu no primeiro set da decisão contra o americano Taylor Fritz. Após um ponto longo e muito disputado, Alcaraz se queixou do pouco tempo de recuperação que teve antes do início da contagem para o seu próximo serviço. Foi então que ele se dirigiu ao árbitro para argumentar, e a "tradução" da conversa mostra a escalada da frustração do atleta.

Carlos Alcaraz no ATP 500 de Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)

— Estou um pouco cansado depois do ponto — disse Alcaraz, buscando fôlego.

— E não posso descansar, tenho que pegar a bola. Você acha, você acha isso normal ou não? — questionou o tenista, gesticulando em direção à sua toalha.

Diante da resposta protocolar do árbitro, Alcaraz perdeu a paciência e atacou diretamente a capacidade do juiz de compreender a situação de jogo, questionando sua experiência prévia no esporte.

— Você nunca jogou tênis na sua vida, qual é? — disparou o espanhol. — Você nunca jogou tênis na sua vida — repetiu, antes de se virar e voltar para a linha de base.

Apesar do estresse e da advertência recebida, Carlos Alcaraz conseguiu se manter focado na partida, venceu Taylor Fritz em sets diretos e levantou mais um troféu na temporada. O vídeo com a "dublagem" do bate-boca, contudo, continuou a repercutir, gerando debate entre os fãs sobre a rigidez das regras de tempo no tênis.

Com este resultado, Alcaraz integra um grupo seleto de tenistas que conquistaram pelo menos oito torneios em um único ano desde o início do século 21. Apenas outros cinco jogadores alcançaram tal feito: Jannik Sinner (8), Andy Murray (9), Novak Djokovic e Rafael Nadal (11) e Roger Federer (12).