Alcaraz avança em Monte Carlo e atinge recorde no saibro na carreira

O que você estava fazendo no dia 20 de abril de 2025? Carlos Alcaraz, nesse dia, lesionado, sofria sua última derrota no saibro, na final do ATP 500 de Barcelona. E, nesta quinta-feira, o espanhol, de 22 anos, alcançou sua melhor sequência de vitórias nesse piso (15), ao eliminar o valente argentino Tomas Etcheverry (30º), nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, por 6/1, 4/6 e 6/3.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Desde que perdeu para o dinamarquês Holger Rune o troféu em Barcelona, o líder do ranking foi triunfou no Masters 1000 de Roma e conquistou o bicampeonato de Roland Garros. Em ambos, superou o italiano Jannik Sinner na decisão.

continua após a publicidade

Em 2022, o espanhol chegou a 14 triunfos seguidos no saibro, sua melhor sequência até então, entre entre os títulos de Barcelona e do Masters 1000 de Madrid e as oitavas de final de Roland Garros.

Alcaraz tem duelo inédito na sexta

Para aumentar ainda mais a sequência vitoriosa no piso lento, o atual campeão precisa derrotar, sexta, nas quartas de final, o cazaque Alexander Bublik (11º). O confronto é inédito.

continua após a publicidade

Gráfico mostra os principais feitos da carreira de Carlos Alcaraz (Reprodução)





Sinner nas quartas de final

Em busca de seu primeiro Masters 1000 no saibro, o italiano Jannik Sinner também avançou: 6/1, 6/7 e 6/3 diante do tcheco Tomas Machac (53º). Em torno das 8h (de Brasília) de sexta-feira, nas quartas de final, o vice-líder do ranking enfrenta o canadense Felix Auger-Aliassime (7º), carrasco do norueguês Casper Ruud, por 7/5, 2/2 e desistência.

+ Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável