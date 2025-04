Alcaraz se machuca e tem festa em Barcelona estragada por Rune

Jogando sob seus domínios, o espanhol Carlos Alcaraz perdeu por 2 sets a 0, a grande final do ATP 500 de Barcelona, para o dinamarquês Holger Rune. O atual nº 2 do mundo sofreu uma lesão no começo do segundo set e encerrou o sonho do tri-campeonato. Com a conquista, Rune chegou ao quinto título ATP na carreira, o primeiro em Barcelona.

Alcaraz vinha de 14 vitórias seguidas no torneio, onde foi bicampeão em 2022 e 2023 e sofreu sua segunda derrota em quatro participações na competição. Ele buscava igualar Mats Wilander, Andres Gimeno e Roy Emerson com três títulos, atrás apenas da lenda Nadal que tem 12 conquistas. O espanhol de 21 anos segue com 18 conquistas em 24 finais e perde a série de nove vitórias seguidas que tinha após o título de Monte Carlo.

Rune garantiu seu quinto título ATP na carreira, primeiro desde Munique, na Alemanha, em 2023, ou seja, há dois anos. Com parciais de 7/6 (8/6) 6/2 após 1h39min de duração, o atleta de 21 anos chegou ao primeiro título de um ATP 500.

Como foi a decisão do ATP 500 de Barcelona?

O primeiro set foi bem apertado, com os dois tenistas se estudando a todo momento, até Rune ter set point no décimo game, mas sem conseguir concluir o set após belo drop-shot de Alcaraz. Só que no tie-break o nórdico foi bem efetivo no final rumo ao triunfo.

Logo no começo do segundo set, Alcaraz sentiu a virilha e pediu atendimento no vestiário. Na volta ele não conseguiu desempenhar com excelência e tinha alguma dificuldade de movimentação para as laterais. Até lutou para devolver a quebra no sexto game, mas com os erros o dinamarquês abriu 4 a 2 e com belos games conseguiu decidir a grande decisão.

