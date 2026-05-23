Lembra dele? Peruano Buse conquista o primeiro ATP da carreira
Azarão derrota americano Tommy Paul na final em Hamburgo
- Matéria
- Mais Notícias
Em fevereiro, com direito à vitória sobre João Fonseca nas oitavas de final, Ignacio Buse alcançou, no Rio Open, uma inédita semifinal de ATP na carreira. Pois, neste sábado, o peruano (57º do mundo, de 22 anos), conquistou seu primeiro título desse nível e foi às lágrimas. Diante do favorito americano Tommy Paul (26º do ranking e ex-top 8), no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, o triunfo foi por 7/6, 4/6 e 6/3.
Relacionadas
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Com o título, o peruano garante salto de 26 posições no ranking, assumindo o 31º lugar (o melhor da carreira).
Buse chegou ao torneio alemão com sete vitórias em 15 jogos de ATP na temporada. E dois dos triunfos foram contra anfitriões, no Rio Open. Além de superar João Fonseca, o peruano havia derrotado, na estreia, Igor Marcondes.
Depois do torneio no Jockey, onde perdeu a semifinal para o chileno Alejandro Tabilo, não chegou a emplacar duas vitórias consecutivas, no mesmo torneio, em nível ATP.
Buse derrotou três top 30
Até que, em Hamburgo, o número 1 do Peru venceu o anfitrião Niel McDonald e o francês Hugo Gaston. Na chave principal, foram mais cinco vitórias, até fazer história para o tênis do país. No caminho até o inédito troféu, despachou o italiano Flavio Cobolli (12º), o tcheco Jakub Mensik (28º), o francês Ugo Humbert (34º) e o americano Aleksandar Kovacevic (94º).
No vídeo abaixo, a emoção de Buse com o título:
Também neste sábado, no ATP 250 de Genebra, na Suíça, o americano Learner Tien venceu o segundo torneio da carreira, superando o argentino Mariano Navone na final (vídeo abaixo).
🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias