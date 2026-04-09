Na sexta-feira, aos 19 anos, João Fonseca tem a chance de conquistar a maior vitória da carreira. Isso porque seu rival, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, será ninguém menos do que o alemão Alexander Zverev, de 28 anos, número 3 do mundo, algoz do belga Zizou Bergs, por 6/2 e 7/5. Até hoje, o único triunfo do número 1 do Brasil sobre um top 10 foi diante do russo Andrey Rublev (9º), na estreia do Australian Open de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

- Estou animado para jogar, ele é muito jovem, talentoso e esse é o melhor piso para ele. Jogos assim são sempre empolgantes. Acho que vamos jogar outras vezes nos próximos anos - disse o tenista da Alemanha, ainda em quadra.

continua após a publicidade

Com 24 títulos no currículo, o experiente Zverev ainda busca o primeiro Grand Slam na carreira. Até hoje, ele soma três vices desse nível: no US Open de 2020, em Roland Garros em 2024 e no Australian Open de 2025.

João Fonseca enfrentou Sinner e Alcaraz em um mês

Vale lembrar que João Fonseca enfrentou os dois melhores do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, nos últimos dois torneios. Em Indian Wells, nas oitavas de final, em uma de suas melhores atuações na carreira, o número 1 do Brasil perdeu em dois tiebreaks para o tenista da Itália. Já em Miami, caiu em duplo 6/4, na segunda rodada, para o líder do ranking.

continua após a publicidade

Com o triunfo de quinta-feira, por 6/3 e 6/2, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se tornou o primeiro brasileiro desde maio de 2011, em Madri, a chegar às quartas de um Masters 1000. O último foi Thomaz Belluicci, semifinalista naquele torneio.





+ Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável