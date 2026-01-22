Tenista pega adversária de surpresa após saque polêmico no Australian Open

A tenista Laura Siegemund protagonizou um lance polêmico durante sua partida contra a australiana Maddison Inglis, na noite de quarta-feira (21), pela segunda rodada do Australian Open. Após a alemã sacar um ace enquanto a adversária ainda não estava preparada, a juíza de cadeira ordenou a repetição do ponto, gerando revolta na atleta europeia.

O momento ocorreu no final do segundo set, quando as jogadoras empatavam em 5/5 e Inglis tinha um 15-40 a seu favor. A australiana não estava em posição de recepção e nem olhava para a oponente, que efetuou o saque antes do esperado.

Laura Siegemund durante partida no Australian Open (Foto: Paul Crock / AFP)

Ao questionar a decisão da arbitragem, Siegemund iniciou uma discussão, argumentando que, se ela estoura o tempo de saque, é penalizada, mas o mesmo critério de rigor não foi aplicado à lentidão da adversária.

— Eu estava olhando para o cronômetro. Quando ela não está pronta, tudo bem? Isso é inacreditável. Se eu não saco no tempo, você me dá uma advertência. Então, se eu saco um ace, tenho que implorar para "Vossa Majestade"? — disparou Siegemund contra a árbitra.

No fim, a germânica venceu o ponto disputado novamente, mas perdeu o seguinte e viu a rival sacar para o jogo. Maddison Inglis acabou vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3-7) e 7/6 (10-7).

