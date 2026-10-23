Gabriel Medina bateu na trave mais uma vez. Na final da etapa de Peniche, em Portugal, nesta sexta-feira (23), o tricampeão mundial foi derrotado por Griffin Colapinto por 17.60 a 16.77 e ficou com o vice-campeonato da décima etapa da temporada da WSL. Com o resultado, o brasileiro segue sem conquistar um título em 2026.

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A decisão foi marcada pela alternância na liderança. Colapinto começou melhor, com uma onda de 8.17, mas a resposta brasileira veio logo depois, com 7.67. O norte-americano voltou à frente ao conseguir 7.57, antes de o rival reagir novamente com 8.20.

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A disputa ganhou ainda mais intensidade na reta final. Depois de Medina conseguir 8.57 e assumir a ponta, Colapinto precisava de uma nota alta para virar. A onda apareceu e rendeu 9.43 aos juízes, deixando o norte-americano na liderança e colocando o brasileiro na necessidade de alcançar 9.04 para conquistar o título.

A nota decisiva, porém, não veio. Com isso, Colapinto levou a etapa, enquanto o segundo lugar representou o terceiro vice-campeonato de Medina no Circuito Mundial em 2026.

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Medina sobe no ranking

O resultado em Peniche também trouxe uma mudança na classificação geral. O brasileiro deixou a quinta posição e agora aparece em quarto, com 43.210 pontos. A liderança continua com Yago Dora, que soma 48.865. Italo Ferreira aparece logo atrás, com 46.015, enquanto Colapinto chegou a 43.695 após o título em Portugal. Miguel Pupo completa o top-5, com 42.770.

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Semifinal brasileira

Antes da decisão, o confronto com Italo Ferreira colocou dois campeões mundiais frente a frente por uma vaga na final. Em uma bateria de poucas ondas, Medina levou a melhor por 11.67 a 10.10. Do outro lado da chave, Yago Dora não conseguiu repetir o desempenho que o colocou na liderança do ranking. Colapinto venceu por 14.33 a 8.83 e avançou para enfrentar o brasileiro na decisão.

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A próxima etapa será disputada nas Filipinas, entre 31 de outubro e 10 de novembro. Depois, o Circuito Mundial termina em Pipeline, no Havaí, onde o campeão da temporada será definido.