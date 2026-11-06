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Surfe: brasileiros brigam por vaga olímpica extra no Mundial da ISA

Competição tem início nesta sexta-feira (6); Brasil tem seis representantes na disputa de olho em Los Angeles 2028

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 12:00
Atualizado há 1 minutos
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Dois surfistas em manobras nas ondas durante a WSL.
Italo Ferreira e Luana Silva na WSL 2026 (Fotos: Reprodução/Instagram)

Em meio à temporada do Circuito Mundial, seis brasileiros — três em cada gênero — disputarão vagas olímpicas extras nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, por meio do Mundial da ISA. Em Puntas Rocas, no Peru, a competição acontece entre sexta-feira (6) e domingo (15). Yago Dora, Italo Ferreira e Miguel Pupo serão os representantes do Brasil no masculino, e Luana Silva, Laura Raupp e Tainá Hickel no feminino. As vagas foram conquistadas por meio do ranking da WSL.

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O ISA Games distribuirá cotas extras para os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). As vagas irão para a melhor equipe do feminino e do masculino. Assim, a classificação irá para o CON, e não para o atleta, que terá outros caminhos para garantir espaço em Los Angeles 2028. Cada país poderá contar com até dois representantes por gênero nos Jogos. Esse limite, porém, poderá subir para três atletas caso a nação conquiste a vaga extra destinada ao CON.

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Para Yago Dora, atual campeão e líder da WSL, a possibilidade de chegar às Olimpíadas é um sonho. O brasileiro ficou fora de Tóquio 2020 — estreia do surfe no programa olímpico — e de Paris 2024. Ainda assim, enxerga a meta com cautela, em "um passo de cada vez".

— É um sonho. Não é algo com que, desde criança, a gente sonha, porque o surfe não estava incluído nos Jogos. A única plataforma que a gente tinha era o circuito mundial. De uns anos para cá vieram as Olimpíadas, então se tornou um objetivo, uma meta e um sonho. Estou bem focado nisso agora. O primeiro passo é conseguir essa vaga. Não dá para pular as etapas. É muito importante olhar para um futuro próximo, primeiro conquistar essa vaga, para depois pensar nos objetivos reais dentro dos Jogos.

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Yago Dora, surfista brasileiro, em camisa amarela das Filipinas, com prancha, cercado por torcedores na praia, na WSL.
Yago Dora em ação na WSL 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Diferente do que os surfistas estão acostumados no Circuito Mundial, o ISA Games acontece com um objetivo coletivo. Para Yago, a competição combina as ambições individuais e da equipe, dando um gás maior na disputa.

— Tenho certeza de que toda a equipe vai estar com dedicação total e realmente investida nesse evento em busca dessa vaga. Acho que, além de um objetivo em equipe para o Time Brasil, é um objetivo individual de cada um que vai estar ali.

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Italo Ferreira e o sonho do bicampeonato olímpico

Atual terceiro colocado do ranking da WSL, Italo Ferreira carrega o posto de ter sido o primeiro campeão do surfe da história em Olimpíadas, em Tóquio 2020. Mas em Paris 2024, ficou fora após sofrer uma lesão no ano de classificação. Em um primeiro plano, o surfista busca voltar à competição olímpica. Passada a conquista da vaga, o sonho é subir ao topo do pódio pela segunda vez, como afirma ao Lance!.

— Sem dúvida que disputar mais uma Olimpíada é um sonho. Poder ter a chance de conquistar mais uma medalha é o que me impulsiona, me alimenta todos os dias. Eu tenho me preparado bastante, durante todos esses anos, para que eu possa ter essa oportunidade e para que eu possa aproveitar o meu momento.

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De olho no ISA Games, Italo ressalta a força do time brasileiro, ainda que as ondas de Puntas Rocas, no Peru, sejam desconhecidas pelo surfista.

— É um campeonato muito importante. É o início do ciclo olímpico, em que você, de fato, pode ter uma vaga e lutar, junto com a sua equipe, para conseguir esse objetivo. Então, o time está indo forte. É uma onda que, pelo menos eu, nunca surfei. É uma etapa que provavelmente vai nos exigir um pouco a mais ali para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Mas vai ser divertido por estar em equipe e a gente tentar alcançar aquele objetivo no coletivo, né? Então, vai ser muito legal.

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Surfista com traje azul e dorsal 15, surfando numa onda turquesa, com público ao fundo.
Italo Ferreira na WSL 2026 (Foto: Reproduçã/Instagram)

Como funciona o 'ISA Games'?

Ao todo, 130 homens e 109 mulheres participarão da competição em Puntas Rocas, totalizando representantes de 53 países. Esta sexta-feira (6) marca o dia da cerimônia de abertura do Mundial da ISA. De 7 a 14 de novembro, acontecem as disputas, enquanto o dia 15 reserva as finais e a cerimônia de encerramento.

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Surfe nas Olimpíadas de Los Angeles 2028

A disputa do surfe nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 contará com 48 atletas, sendo 24 homens e 24 mulheres. As vagas poderão ser conquistadas individualmente ou destinadas ao Comitê Olímpico Nacional (CON), por meio de uma cota extra.

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Cada CON poderá classificar até dois atletas por gênero. Esse limite, porém, poderá subir para três caso o país conquiste a vaga adicional. O Brasil teve esse benefício em Paris 2024, após conquistar os títulos por equipes masculina e feminina no ISA Games de 2024. Com isso, foi o único país a contar com três representantes em cada gênero na competição olímpica.

Os campeonatos que valem vagas nominais para Los Angeles 2028 são: 

  1. Jogos Asiáticos 2026 (campeões do feminino e do masculino);
  2. Isa Games 2027 (atletas mais bem colocados da África e da Oceania em cada gênero);
  3. Jogos Pan-Americanos Lima 2027 (campeões do feminino e do masculino);
  4. Campeonato Europeu de Surfe 2027 (campeões do feminino e do masculino);
  5. ISA Games 2028 - sete vagas por gênero, com o limite de uma vaga por país;
  6. Ranking combinado do CT da WSL entre 15 de agosto de 2027 e 15 de junho de 2028 - oito vagas por gênero, com o limite de uma vaga por país.

Já as vagas para o Comitê Olímpico Nacional (CON) serão distribuídas pelas seguintes competições:

  1. ISA Games 2026 - equipe melhor colocada em cada gênero; 
  2. ISA Games 2027 - equipe melhor colocada em cada gênero.
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