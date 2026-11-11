Italo Ferreira e Yago Dora se enfrentarão na 4ª rodada do ISA Games

No ISA Games, a delegação brasileira segue firme em busca de vaga extra no surfe nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Nesta quarta-feira (11), em Puntas Rocas, no Peru, Italo Ferreira e Yago Dora avançaram nas duas primeiras posições para a quarta rodada e seguem na chave principal. Já Miguel Pupo caiu para a repescagem. Entre as mulheres, Luana Silva e Laura Raupp avançaram direto, e Tainá Hinckel venceu na repescagem.

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Com as classificações, os campeões mundiais Italo Ferreira e Yago Dora estarão na mesma bateria na próxima fase. Já Miguel Pupo, apesar de ter terminado em último lugar na bateria de estreia, ainda terá uma nova oportunidade de buscar uma vaga na final pela repescagem.

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Os resultados deixam os seis brasileiros vivos no Mundial da ISA. Além dos três representantes no masculino, Laura Raupp, Luana Silva e Tainá Hinckel defendem o Brasil no feminino. Laura e Luana avançaram ao Round 4 pela chave principal, enquanto Tainá, após passar pela repescagem com uma vitória, segue na disputa por uma vaga na final.

Yago Dora na WSL 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Como funciona o ISA Games?

O ISA Games distribuirá cotas extras para os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). As vagas irão para a melhor equipe do feminino e do masculino. Assim, a classificação irá para o CON, e não para o atleta, que terá outros caminhos para garantir espaço em Los Angeles 2028. Cada país poderá contar com até dois representantes por gênero nos Jogos. Esse limite, porém, poderá subir para três atletas caso a nação conquiste a vaga extra destinada ao CON. Ao todo, 130 homens e 109 mulheres participam da competição em Puntas Rocas, totalizando representantes de 53 países.

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O formato da disputa oferece uma segunda chance aos surfistas. Para ser eliminado definitivamente, o competidor precisa perder duas baterias: uma na chave principal e outra na repescagem. Dessa forma, mesmo quem deixa a chave principal ainda pode alcançar a final, desde que vença todos os confrontos da repescagem. Ao todo, são sete rodadas na chave principal e outras 12 na repescagem antes da decisão.

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