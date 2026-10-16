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Medina bate Filipe Toledo, e Brasil coloca três surfistas nas quartas em Portugal

Italo Ferreira e Yago Dora também vencem nas oitavas da etapa portuguesa da WSL

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 14:43
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Gabriel Medina competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Cait Miers)
Gabriel Medina competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Cait Miers)

O Brasil terá três representantes nas quartas de final masculinas da etapa de Peniche, em Portugal, pelo circuito mundial de surfe da WSL. Nesta sexta-feira (16), Gabriel Medina levou a melhor sobre Filipe Toledo no confronto entre campeões mundiais, enquanto Italo Ferreira e Yago Dora venceram suas baterias e avançaram à próxima fase. Miguel Pupo, por outro lado, foi eliminado nas oitavas de final.

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Medina supera Filipe Toledo em duelo brasileiro

Gabriel Medina conseguiu um resultado importante diante de Filipe Toledo e avançou às quartas de final em Peniche. Depois de perder para o compatriota nas oitavas de final de duas etapas anteriores da temporada, o tricampeão mundial venceu o novo confronto com autoridade.

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Medina somou 12.00 pontos, com notas 7.00 e 5.00, e deixou Toledo em situação de combinação. O bicampeão mundial não conseguiu reagir e terminou a bateria com apenas 2.30 pontos.

Toledo havia chegado às oitavas após superar o australiano Liam O'Brien na primeira fase, com 14.43 pontos contra 12.93. Agora, Medina terá pela frente o australiano Morgan Cibilic na disputa por uma vaga na semifinal.

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Gabriel Medina e Filipe Toledo na etapa de Gold Coast, na Austrália (Foto: Andrew Shield/World Surf League)
Gabriel Medina e Filipe Toledo na etapa de Gold Coast, na Austrália (Foto: Andrew Shield/World Surf League)

Italo Ferreira vira contra Jack Robinson

Italo Ferreira também garantiu presença nas quartas de final após superar o australiano Jack Robinson. O brasileiro chegou a ficar atrás no placar, mas aproveitou uma onda para executar um tubo e receber 7.17 pontos, resultado que mudou o cenário da bateria.

O potiguar confirmou a classificação com 15.00 pontos, somando notas 7.83 e 7.17, contra 10.43 do adversário. Na próxima fase, Italo enfrentará o português Guilherme Ribeiro, que terá a oportunidade de competir em casa.

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Yago Dora avança de virada em Peniche

Atual líder do ranking da WSL, Yago Dora também precisou reagir para avançar às quartas de final. Diante do japonês Connor O'Leary, o brasileiro começou em desvantagem, enquanto o adversário acumulava 11.67 pontos.

Yago tinha notas 4.00 e 0.83 quando encontrou uma onda que lhe rendeu 7.83 pontos e o colocou na liderança. Na sequência, melhorou sua segunda nota para 5.83 e fechou a bateria com 13.66 pontos, garantindo a vitória.

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O próximo desafio do brasileiro será contra o australiano Ethan Ewing. Com a classificação, Yago mantém sua participação na etapa portuguesa enquanto busca defender a liderança do circuito mundial.

Yago Dora competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Ed Sloane)
Yago Dora competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Ed Sloane)

Miguel Pupo perde por diferença mínima

A participação de Miguel Pupo terminou nas oitavas de final, após uma disputa equilibrada com o havaiano Seth Moniz. O brasileiro somou 12.60 pontos e acabou superado pelo adversário, que alcançou 12.80.

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Pupo chegou a liderar com dois tubos, mas Moniz conseguiu uma onda decisiva nos instantes finais e assegurou a classificação por apenas 0.20 ponto de diferença.

Chumbinho e Samuel Pupo são eliminados na primeira fase

O Brasil também teve duas baixas no round 1 masculino. João Chianca, conhecido como Chumbinho, foi derrotado pelo australiano Jack Robinson por 13.33 a 5.10.

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Samuel Pupo, por sua vez, perdeu para o português Frederico Morais por 13.00 a 8.27 e se despediu da competição ainda na primeira fase.

Luana Silva cai nas oitavas de final femininas

Na disputa feminina, Luana Silva foi a única representante brasileira nas oitavas de final, mas não conseguiu avançar. Com um somatório de 3.52 pontos, a surfista foi superada pela havaiana Bettylou Sakura Johnson, que terminou a bateria com 11.33.

Com as eliminações, a presença brasileira na sequência da etapa de Peniche fica concentrada na chave masculina, com Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora nas quartas de final.

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