Medina bate Filipe Toledo, e Brasil coloca três surfistas nas quartas em Portugal
Italo Ferreira e Yago Dora também vencem nas oitavas da etapa portuguesa da WSL
O Brasil terá três representantes nas quartas de final masculinas da etapa de Peniche, em Portugal, pelo circuito mundial de surfe da WSL. Nesta sexta-feira (16), Gabriel Medina levou a melhor sobre Filipe Toledo no confronto entre campeões mundiais, enquanto Italo Ferreira e Yago Dora venceram suas baterias e avançaram à próxima fase. Miguel Pupo, por outro lado, foi eliminado nas oitavas de final.
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Medina supera Filipe Toledo em duelo brasileiro
Gabriel Medina conseguiu um resultado importante diante de Filipe Toledo e avançou às quartas de final em Peniche. Depois de perder para o compatriota nas oitavas de final de duas etapas anteriores da temporada, o tricampeão mundial venceu o novo confronto com autoridade.
Medina somou 12.00 pontos, com notas 7.00 e 5.00, e deixou Toledo em situação de combinação. O bicampeão mundial não conseguiu reagir e terminou a bateria com apenas 2.30 pontos.
Toledo havia chegado às oitavas após superar o australiano Liam O'Brien na primeira fase, com 14.43 pontos contra 12.93. Agora, Medina terá pela frente o australiano Morgan Cibilic na disputa por uma vaga na semifinal.
Italo Ferreira vira contra Jack Robinson
Italo Ferreira também garantiu presença nas quartas de final após superar o australiano Jack Robinson. O brasileiro chegou a ficar atrás no placar, mas aproveitou uma onda para executar um tubo e receber 7.17 pontos, resultado que mudou o cenário da bateria.
O potiguar confirmou a classificação com 15.00 pontos, somando notas 7.83 e 7.17, contra 10.43 do adversário. Na próxima fase, Italo enfrentará o português Guilherme Ribeiro, que terá a oportunidade de competir em casa.
Yago Dora avança de virada em Peniche
Atual líder do ranking da WSL, Yago Dora também precisou reagir para avançar às quartas de final. Diante do japonês Connor O'Leary, o brasileiro começou em desvantagem, enquanto o adversário acumulava 11.67 pontos.
Yago tinha notas 4.00 e 0.83 quando encontrou uma onda que lhe rendeu 7.83 pontos e o colocou na liderança. Na sequência, melhorou sua segunda nota para 5.83 e fechou a bateria com 13.66 pontos, garantindo a vitória.
O próximo desafio do brasileiro será contra o australiano Ethan Ewing. Com a classificação, Yago mantém sua participação na etapa portuguesa enquanto busca defender a liderança do circuito mundial.
Miguel Pupo perde por diferença mínima
A participação de Miguel Pupo terminou nas oitavas de final, após uma disputa equilibrada com o havaiano Seth Moniz. O brasileiro somou 12.60 pontos e acabou superado pelo adversário, que alcançou 12.80.
Pupo chegou a liderar com dois tubos, mas Moniz conseguiu uma onda decisiva nos instantes finais e assegurou a classificação por apenas 0.20 ponto de diferença.
Chumbinho e Samuel Pupo são eliminados na primeira fase
O Brasil também teve duas baixas no round 1 masculino. João Chianca, conhecido como Chumbinho, foi derrotado pelo australiano Jack Robinson por 13.33 a 5.10.
Samuel Pupo, por sua vez, perdeu para o português Frederico Morais por 13.00 a 8.27 e se despediu da competição ainda na primeira fase.
Luana Silva cai nas oitavas de final femininas
Na disputa feminina, Luana Silva foi a única representante brasileira nas oitavas de final, mas não conseguiu avançar. Com um somatório de 3.52 pontos, a surfista foi superada pela havaiana Bettylou Sakura Johnson, que terminou a bateria com 11.33.
Com as eliminações, a presença brasileira na sequência da etapa de Peniche fica concentrada na chave masculina, com Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora nas quartas de final.
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