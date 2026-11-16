Surfe: como o Brasil ainda pode conquistar a vaga extra para LA 2028
ISA Games 2026 era a primeira chance de classificação antecipada; qualificação vai até junho de 2028
Após sofrer com eliminações precoces no ISA Games, encerrado no último domingo (15), o surfe brasileiro perdeu a primeira chance de garantir uma vaga extra para os Jogos Olímpicos de 2028. Mesmo assim, o país ainda tem mais uma chance de garantir a presença de três atletas por gênero em Los Angeles.
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A equipe brasileira terminou o ISA Games 2026 na quinta colocação geral, com 2.575 pontos, atrás de Austrália (3.635), Peru (3.391), Estados Unidos (3.038) e França (2.920). No masculino, o Brasil ficou em sexto lugar, com 1.245 pontos, enquanto no feminino terminou na sétima posição, com 1.330 pontos. Individualmente, os melhores resultados foram de Luana Silva, que alcançou o quinto lugar entre as mulheres, e Yago Dora, sétimo colocado no masculino.
O que são as vagas extras?
De acordo com o regulamento, 28 atletas de cada gênero participarão das disputas do surfe, considerando o limite máximo de dois atletas por Comitê Olímpico Nacional. Porém, os países que vencerem as edições de 2026 e 2027 do ISA Games, competição mundial de surfe por equipes, terão o direito à vaga extra e, consequentemente, poderão ter três representantes nas Olimpíadas.
Do total de quatro vagas extras em disputa, duas já foram preenchidas: uma vaga no masculino para o Peru, campeão dos ISA Games, e outra para a Austrália, que faturou o título por equipes no feminino. Restam mais duas vagas, que serão preenchidas seguindo o mesmo critério e ficarão com as equipes vencedoras do ISA Games 2027, também nas categorias masculina e feminina.
Para repetir o feito dos Jogos de Paris 2024, quando teve três surfistas nos dois gêneros, o Brasil precisa conquistar os dois títulos por equipes em 2027. Vale lembrar que, no ISA Games, os pontos somados por todos os surfistas da equipe contam na classificação, ou seja: conquistar o título individual ajuda, mas não garante por si só o troféu por equipes.
Como funciona a classificação olímpica do surfe?
A qualificação do surfe para os Jogos Olímpicos de 2028 terá dois caminhos. O principal é o ranking do Championship Tour da World Surf League (WSL), que, entre agosto de 2027 e junho de 2028, distribuirá oito vagas para cada gênero, respeitando o limite de um representante por país.
Além disso, os sete primeiros colocados por gênero nas provas individuais do ISA Games de 2028 também garantem uma vaga para seu país. Ainda será possível buscar a classificação por meio dos torneios continentais, no caso do Brasil, os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.
Vale destacar que as vagas não estão atreladas aos atletas que as conquistaram, mas sim ao país. Cabe a cada Comitê Olímpico Nacional, usando critérios próprios, a definição de seus representantes nos Jogos.
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