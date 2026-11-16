Após sofrer com eliminações precoces no ISA Games, encerrado no último domingo (15), o surfe brasileiro perdeu a primeira chance de garantir uma vaga extra para os Jogos Olímpicos de 2028. Mesmo assim, o país ainda tem mais uma chance de garantir a presença de três atletas por gênero em Los Angeles.

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A equipe brasileira terminou o ISA Games 2026 na quinta colocação geral, com 2.575 pontos, atrás de Austrália (3.635), Peru (3.391), Estados Unidos (3.038) e França (2.920). No masculino, o Brasil ficou em sexto lugar, com 1.245 pontos, enquanto no feminino terminou na sétima posição, com 1.330 pontos. Individualmente, os melhores resultados foram de Luana Silva, que alcançou o quinto lugar entre as mulheres, e Yago Dora, sétimo colocado no masculino.

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O que são as vagas extras?

De acordo com o regulamento, 28 atletas de cada gênero participarão das disputas do surfe, considerando o limite máximo de dois atletas por Comitê Olímpico Nacional. Porém, os países que vencerem as edições de 2026 e 2027 do ISA Games, competição mundial de surfe por equipes, terão o direito à vaga extra e, consequentemente, poderão ter três representantes nas Olimpíadas.

Do total de quatro vagas extras em disputa, duas já foram preenchidas: uma vaga no masculino para o Peru, campeão dos ISA Games, e outra para a Austrália, que faturou o título por equipes no feminino. Restam mais duas vagas, que serão preenchidas seguindo o mesmo critério e ficarão com as equipes vencedoras do ISA Games 2027, também nas categorias masculina e feminina.

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Para repetir o feito dos Jogos de Paris 2024, quando teve três surfistas nos dois gêneros, o Brasil precisa conquistar os dois títulos por equipes em 2027. Vale lembrar que, no ISA Games, os pontos somados por todos os surfistas da equipe contam na classificação, ou seja: conquistar o título individual ajuda, mas não garante por si só o troféu por equipes.

O brasileiro Ítalo Ferreira surfa nas ondas de Punta Roca durante o ISA Games 2026 (Foto: Pablo Jimenez/ ISA)

Como funciona a classificação olímpica do surfe?

A qualificação do surfe para os Jogos Olímpicos de 2028 terá dois caminhos. O principal é o ranking do Championship Tour da World Surf League (WSL), que, entre agosto de 2027 e junho de 2028, distribuirá oito vagas para cada gênero, respeitando o limite de um representante por país.

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Além disso, os sete primeiros colocados por gênero nas provas individuais do ISA Games de 2028 também garantem uma vaga para seu país. Ainda será possível buscar a classificação por meio dos torneios continentais, no caso do Brasil, os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Vale destacar que as vagas não estão atreladas aos atletas que as conquistaram, mas sim ao país. Cabe a cada Comitê Olímpico Nacional, usando critérios próprios, a definição de seus representantes nos Jogos.

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