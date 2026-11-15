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Yago Dora é eliminado do ISA Games, e Brasil termina sem vaga olímpica

Brasil encerra participação na disputa, sem chances de conquistar o título por equipes

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
15/11/2026 13:35
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O brasileiro Yago Dora surfa durante disputa do ISA Games, em Punta Roca
O brasileiro Yago Dora surfa durante disputa do ISA Games, em Punta Roca (Foto: Sean Evans/ ISA)

Neste domingo (15), Yago Dora foi eliminado na repescagem do ISA Games, campeonato mundial de surfe por equipes, disputado em Punta Roca e El Bosque, no Peru. Com o resultado, o Brasil encerra sua participação em sétimo lugar e perde a chance de conquistar a vaga extra antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Na fase 11 da repescagem, o brasileiro teve dificuldades em uma bateria contra o australiano Ethan Ewing, o japonês Kanoa Igarashi e o argentino Franco Radziunas. Enquanto o australiano liderou do início ao fim, com somatório de 14,57, Yago garantia seu lugar na próxima fase, com 11 pontos. No último minuto, Radziunas melhorou sua nota e ultrapassou o brasileiro, com somatório de 14,50.

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Yago Dora era o último representante do Brasil na chave masculina. Miguel Pupo foi eliminado na quinta bateria da repescagem, na última sexta-feira (13), enquanto Ítalo Ferreira encerrou sua participação no sábado (14), eliminado na sétima rodada da repescagem. A equipe brasileira somou 1690 pontos, e aparece na quinta colocação.

No feminino, o time brasileiro foi representado por Luana Silva, Laura Raupp e Tainá Hinckel, e Luana é a única representante ainda viva na competição. Até o momento, o Brasil somou 1720 pontos e aparece na sétima colocação.

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O ISA Games reserva uma vaga para cada gênero aos países que terminarem na primeira colocação do ranking por equipes. Assim, a campanha de um único atleta não é suficiente para garantir o objetivo, e cada eliminação representa um obstáculo para a pontuação coletiva. Até o momento, o Peru lidera o ranking masculino, enquanto os Estados Unidos lideram o ranking feminino.

O australiano Ethan Ewing e o brasileiro Yago Dora durante bateria de repescagem no ISA Games
O australiano Ethan Ewing e o brasileiro Yago Dora durante bateria de repescagem no ISA Games (Foto: Sean Evans/ ISA)

Caminho do surfe para LA 2028

A qualificação do surfe para os Jogos Olímpicos de 2028 terá dois caminhos. O principal é o ranking do Championship Tour da World Surf League (WSL), que, entre agosto de 2027 e junho de 2028, distribuirá oito vagas para cada gênero, respeitando o limite de um representante por país.

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Além disso, ainda haverá a distribuição de cinco vagas por gênero por meio das competições continentais — o Brasil poderá buscar a classificação nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Ainda há possibilidade de buscar a terceira vaga através do ISA Games de 2027.

Vale destacar que as vagas são destinadas ao país e não nominais ao atleta que as conquistou. Cabe a cada Comitê Olímpico Nacional a definição de seus representantes nos Jogos.

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