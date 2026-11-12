Surfe: Miguel Pupo e Tainá Hinckel se recuperam e avançam no ISA Games
Brasileiros garantem vaga na quinta rodada da repescagem em Punta Rocas, mantendo o país com seis atletas na disputa por vagas olímpicas
Miguel Pupo e Tainá Hinckel avançaram à quinta rodada da repescagem do Mundial da ISA nesta quinta-feira (12), em Punta Rocas, Peru. Com isso, o Brasil segue com seis representantes na luta por vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.
Miguel Pupo venceu sua bateria na quarta rodada da repescagem com 13,07 pontos, resultado da soma de suas duas melhores ondas (7,00 e 6,07). Após um início difícil, em que terminou em quarto lugar na estreia e caiu para a repescagem, o paulista mostrou adaptação ao formato do campeonato e se recuperou. Na próxima fase, ele enfrentará o indonésio Dhany Widianto, o português Guilherme Ribeiro e o uruguaio Martín Ottado, precisando ficar entre os dois primeiros para seguir na competição.
Tainá Hinckel também garantiu sua permanência ao avançar na quarta rodada da repescagem feminina, terminando em segundo lugar com 10,40 pontos. A catarinense chegou à disputa após duas vitórias consecutivas nas rodadas anteriores e agora enfrentará a chinesa Yang Siqi, a canadense Ocea Green e a sueca Elin Tawharu, precisando também ficar entre as duas primeiras para continuar na disputa.
Além de Miguel e Tainá, o Brasil mantém outros quatro atletas na chave principal do ISA Games: Ítalo Ferreira, Yago Dora, Laura Raupp e Luana Silva. No masculino, Ítalo e Yago disputarão a mesma bateria na quarta rodada contra o japonês Kanoa Igarashi e o argentino Franco Radziunas. Entre as mulheres, Laura Raupp enfrentará a australiana Tyler Wright, a portuguesa Maria Salgado e a peruana Daniella Rosas, enquanto Luana Silva terá pela frente as espanholas Nadia Erostarbe e Janire González-Etxabarri, além da portuguesa Francisca Veselko.
Com esses resultados, o Brasil segue forte na competição que oferece vagas adicionais por equipes para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, mantendo viva a esperança de ampliar sua presença no surfe olímpico.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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