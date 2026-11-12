Surfe: Miguel Pupo e Tainá Hinckel se recuperam e avançam no ISA Games

Miguel Pupo e Tainá Hinckel avançaram à quinta rodada da repescagem do Mundial da ISA nesta quinta-feira (12), em Punta Rocas, Peru. Com isso, o Brasil segue com seis representantes na luta por vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Miguel Pupo venceu sua bateria na quarta rodada da repescagem com 13,07 pontos, resultado da soma de suas duas melhores ondas (7,00 e 6,07). Após um início difícil, em que terminou em quarto lugar na estreia e caiu para a repescagem, o paulista mostrou adaptação ao formato do campeonato e se recuperou. Na próxima fase, ele enfrentará o indonésio Dhany Widianto, o português Guilherme Ribeiro e o uruguaio Martín Ottado, precisando ficar entre os dois primeiros para seguir na competição.

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Tainá Hinckel também garantiu sua permanência ao avançar na quarta rodada da repescagem feminina, terminando em segundo lugar com 10,40 pontos. A catarinense chegou à disputa após duas vitórias consecutivas nas rodadas anteriores e agora enfrentará a chinesa Yang Siqi, a canadense Ocea Green e a sueca Elin Tawharu, precisando também ficar entre as duas primeiras para continuar na disputa.

Tainá Hinckel no ISA Games 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de Miguel e Tainá, o Brasil mantém outros quatro atletas na chave principal do ISA Games: Ítalo Ferreira, Yago Dora, Laura Raupp e Luana Silva. No masculino, Ítalo e Yago disputarão a mesma bateria na quarta rodada contra o japonês Kanoa Igarashi e o argentino Franco Radziunas. Entre as mulheres, Laura Raupp enfrentará a australiana Tyler Wright, a portuguesa Maria Salgado e a peruana Daniella Rosas, enquanto Luana Silva terá pela frente as espanholas Nadia Erostarbe e Janire González-Etxabarri, além da portuguesa Francisca Veselko.

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Com esses resultados, o Brasil segue forte na competição que oferece vagas adicionais por equipes para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, mantendo viva a esperança de ampliar sua presença no surfe olímpico.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.