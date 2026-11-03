Quatro brasileiros vão a Pipeline com chances de título da WSL

A decisão do título da World Surf League (WSL) em 2026 ocorrerá na etapa final em Pipeline, Havaí, entre 8 e 20 de dezembro. Seis surfistas ainda têm chances matemáticas de conquistar o campeonato, sendo quatro deles brasileiros: Gabriel Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo.

➡️Gabriel Medina vence em Cloud 9 e assume vice-liderança da WSL

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Gabriel Medina lidera a reta final da temporada após vencer a etapa nas Filipinas, sua primeira vitória em mais de três anos, e assumiu a vice-liderança do ranking. Apesar do segundo lugar provisório, ele ultrapassará Yago Dora, atual líder, já na estreia em Pipeline devido a uma nova regra de descarte que será aplicada a partir da primeira bateria no Havaí.

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Yago Dora executa manobra aérea no Heat 2 da semifinal do Philippines Pro em Cloud 9, Siargao, Filipinas. (Photo by Matt Dunbar/World Surf League)

Nesse cenário, Medina inicia a competição com 580 pontos à frente de Dora e depende apenas de si para garantir o título, com vantagem caso os dois sejam eliminados na mesma etapa. Tanto Gabriel quanto Yago ainda têm chances de levantar a taça, mesmo sem vitória no Havaí.

Ítalo Ferreira também pode conquistar o título sem vencer a etapa final, precisando terminar em segundo lugar com Medina e Yago eliminados na nona posição. Miguel Pupo, Griffin e Leo Fioravanti só podem ser campeões se vencerem a etapa em Pipeline, além de dependerem de resultados específicos e da eliminação precoce de Medina e Yago.

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Todos os surfistas que disputaram a temporada retornam para a etapa decisiva, inclusive os eliminados nos cortes anteriores. Os oito primeiros do ranking entram direto no round 4, e a etapa distribui 15.000 pontos ao campeão, diferente das etapas regulares que oferecem 10.000 pontos.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.