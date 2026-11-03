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Quatro brasileiros vão a Pipeline com chances de título da WSL

Gabriel Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo seguem na briga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 15:20
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Gabriel Medina ergue bandeira do Brasil em Cloud 9, Siargao, após vencer Philippines Pro, cercado por fãs
Gabriel Medina ergue bandeira do Brasil em Cloud 9, Siargao, após vencer Philippines Pro, cercado por fãs (Photo by Matt Dunbar/World Surf League)

A decisão do título da World Surf League (WSL) em 2026 ocorrerá na etapa final em Pipeline, Havaí, entre 8 e 20 de dezembro. Seis surfistas ainda têm chances matemáticas de conquistar o campeonato, sendo quatro deles brasileiros: Gabriel Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo.

➡️Gabriel Medina vence em Cloud 9 e assume vice-liderança da WSL

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Gabriel Medina lidera a reta final da temporada após vencer a etapa nas Filipinas, sua primeira vitória em mais de três anos, e assumiu a vice-liderança do ranking. Apesar do segundo lugar provisório, ele ultrapassará Yago Dora, atual líder, já na estreia em Pipeline devido a uma nova regra de descarte que será aplicada a partir da primeira bateria no Havaí.

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Yago Dora (Brasil) voa durante semifinal do Philippines Pro, Cloud 9, Siargao, Filipinas.
Yago Dora executa manobra aérea no Heat 2 da semifinal do Philippines Pro em Cloud 9, Siargao, Filipinas. (Photo by Matt Dunbar/World Surf League)

Nesse cenário, Medina inicia a competição com 580 pontos à frente de Dora e depende apenas de si para garantir o título, com vantagem caso os dois sejam eliminados na mesma etapa. Tanto Gabriel quanto Yago ainda têm chances de levantar a taça, mesmo sem vitória no Havaí.

Ítalo Ferreira também pode conquistar o título sem vencer a etapa final, precisando terminar em segundo lugar com Medina e Yago eliminados na nona posição. Miguel Pupo, Griffin e Leo Fioravanti só podem ser campeões se vencerem a etapa em Pipeline, além de dependerem de resultados específicos e da eliminação precoce de Medina e Yago.

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Todos os surfistas que disputaram a temporada retornam para a etapa decisiva, inclusive os eliminados nos cortes anteriores. Os oito primeiros do ranking entram direto no round 4, e a etapa distribui 15.000 pontos ao campeão, diferente das etapas regulares que oferecem 10.000 pontos.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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