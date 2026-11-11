O tricampeão mundial John John Florence solicitou, por meio de seu empresário, um convite especial (wildcard) para competir na etapa de Pipeline, em Oahu, no Havaí, que encerra a temporada 2026 do Championship Tour da World Surf League (WSL). O pedido foi confirmado em entrevista exclusiva à "ESPN". É provável que a definição dos convites seja divulgada no fim de novembro.

Caso receba o convite, Florence poderá enfrentar logo na quarta rodada surfistas brasileiros como Yago Dora, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo, que estrearão nessa fase por serem cabeças de chave entre os oito melhores do ranking. O formato da competição prevê que convidados e atletas com posições mais baixas no ranking iniciem nas primeiras fases, avançando para enfrentar os melhores colocados nas etapas seguintes.

continua após a publicidade

➡️ Quatro brasileiros vão a Pipeline com chances de título da WSL

John John Florence, que não disputará a temporada completa de 2027, busca participar pontualmente da etapa de Pipeline, marcada para dezembro, em sua região natal. O havaiano, tricampeão mundial em 2016, 2017 e 2024, tem nas ondas de Oahu um dos seus principais palcos e vê a possibilidade de retornar ao circuito por meio do wildcard.

A participação do havaiano em Pipeline pode influenciar diretamente a disputa pelo título mundial, especialmente para Gabriel Medina e Yago Dora, que brigam pelo título na temporada 2026. Desde 2014, as únicas temporadas em que o título não ficou com brasileiros foram justamente as vencidas por Florence.

continua após a publicidade

Yago Dora em ação na WSL 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar de não ter solicitado convite para a temporada completa de 2027, Florence mantém a possibilidade de competir em eventos pontuais, como Pipeline, e ainda não decidiu sobre seu retorno em 2028. Ele ressaltou a importância de estar 100% comprometido mentalmente para competir no circuito, demonstrando respeito pelos demais atletas.

Além disso, a decisão de não disputar o circuito em 2027 impacta sua rota de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, já que o desempenho no Championship Tour é um dos critérios para a seleção americana. No entanto, outras vias de classificação, como os Jogos Pan-Americanos de 2027 e os Mundiais da ISA, ainda podem garantir sua vaga.

continua após a publicidade

➡️ Surfe: brasileiros brigam por vaga olímpica extra no Mundial da ISA

Desde o fim de 2024, Florence está afastado do circuito para viajar pelo mundo com a esposa e o filho a bordo de um veleiro, prolongando a pausa inicialmente prevista para uma temporada. A possibilidade de competir em Pipeline representa uma chance de voltar ao ambiente competitivo sem abrir mão do estilo de vida que adotou.

John John Florence na WSL 2024 (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

A decisão final da WSL sobre o wildcard para John John Florence deve ser anunciada até o fim de novembro, definindo sua participação na etapa de Pipeline em dezembro e seu possível impacto na reta final do circuito 2026.

continua após a publicidade

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.