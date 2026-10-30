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CazéTV e Gigantes de Nazaré selam parceria inédita para transmissões

Canal expande presença no surfe ao lado da maior plataforma do segmento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 14:15
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Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
Parceria visa cobrir eventos de surf (Foto: Divulgação)

A CazéTV deu mais um passo ousado na expansão do seu catálogo esportivo ao anunciar uma união inédita com o Gigantes de Nazaré. A parceria, que conta também com a participação da LiveModeTV, canal internacional da LiveMode em Portugal, faz parte de uma iniciativa conjunta, marcando a entrada dos dois canais no universo das ondas gigantes. A atuação vai além das transmissões ao vivo, com produção de conteúdos originais, novos formatos e iniciativas especiais ao longo da temporada.

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A iniciativa prevê uma atuação completa ao longo da temporada em Portugal, combinando transmissões ao vivo durante os principais swells com a produção de programas especiais, formatos inéditos e forte presença contínua nas redes sociais.

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Farol de Nazaré com ondas ao fundo
CazéTV fará transmissões das ondas gigantes de Nazaré (Foto: Divulgação)

Calendário de swells e evento inédito no Brasil

A cobertura conjunta se concentrará entre os meses de novembro e fevereiro, período de maior incidência das tempestades que geram os paredões d'água na praia portuguesa. O planejamento inclui até quatro transmissões ao vivo dos maiores swells da temporada em Nazaré, acompanhadas de bastidores com os atletas e análises técnicas adaptadas para o ecossistema digital.

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Além das exibições ao vivo na Europa, o projeto já mira o território brasileiro. Entre as novidades em desenvolvimento está a viabilização da Etapa Rio 2027, planejada para ocorrer entre maio e setembro daquele ano. O objetivo do evento é reunir grandes nomes da cena nacional e internacional das ondas grandes no litoral fluminense, recriando a atmosfera do pico português no Brasil.

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Fortalecimento do surfe na CazéTV

Fundado em 2018 como um canal no YouTube, o Gigantes de Nazaré ultrapassou a marca de 7 milhões de seguidores somados em suas plataformas, consolidando-se como referência global na cobertura da modalidade. A junção com a CazéTV e LiveModeTV busca democratizar o acesso ao esporte e escalar a audiência dos esportes radicais no país.

O movimento reforça o investimento maciço da CazéTV na modalidade aquática. Recentemente, a plataforma garantiu com exclusividade os direitos de exibição das edições de 2026, 2027 e 2028 do ISA World Surfing Games, campeonato fundamental no ciclo de qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Para a edição do torneio que ocorre no Peru entre 6 e 15 de novembro de 2026, o Brasil já tem escalados nomes como Yago Dora, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo, Luana Silva, Laura Raupp e Tainá Hinckel.

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