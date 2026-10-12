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Surfista é suspenso pela WSL após caso grave envolvendo adolescente

Mexicano foi afastado de todos os eventos da entidade após denúncia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 11:33
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Mexicano Alan Cleland Jr. pega onda durante etapa de Teahupoo, no Taiti
Mexicano Alan Cleland Jr. pega onda durante etapa de Teahupoo, no Taiti (Foto: Matt Dunbar/World Surf League)

Alan Cleland Jr foi suspenso por tempo indeterminado pela World Surf League (WSL) após a entidade tomar conhecimento de uma denúncia envolvendo o surfista e uma adolescente australiana. O episódio aconteceu em agosto, no Taiti, depois da etapa do Championship Tour, e é tratado pela organização como uma alegação de natureza "extremamente grave". A Comissão Disciplinar da WSL afastou o mexicano de forma provisória de todos os eventos da entidade.

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Cleland, de 24 anos, disputou o Championship Tour nesta temporada e atualmente ocupa a 24ª posição do ranking mundial. Segundo a WSL, o episódio aconteceu durante uma reunião privada que não tinha relação com nenhuma atividade oficial da organização. A entidade informou ainda que ofereceu assistência às autoridades competentes e que mantém uma investigação interna sobre o caso.

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Os detalhes da ocorrência não foram divulgados oficialmente pela WSL. O jornalista Nick Carroll, do portal "Surfing World", relatou que o episódio teria envolvido uma surfista australiana adolescente e pelo menos três homens. Até o momento, Cleland não se manifestou publicamente sobre a denúncia ou sobre a suspensão.

Cleland pode perder etapa de Pipeline

A punição acontece em um momento importante da temporada para o mexicano. Cleland já estava fora da linha de corte do Championship Tour e, por isso, não participaria das próximas etapas de Portugal e das Filipinas. Pipeline, no Havaí, seria uma exceção, já que todos os surfistas que disputaram o circuito em 2026 têm direito de participar da etapa final.

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A suspensão, no entanto, coloca em dúvida a presença de Cleland na competição de dezembro. Como o afastamento é provisório e por tempo indeterminado, a participação do mexicano dependerá dos próximos passos do procedimento disciplinar conduzido pela WSL.

O caso também teve impacto fora do circuito. Segundo o site "Beach Grit", Cleland perdeu contratos de patrocínio com Quiksilver e Monster após o episódio. A WSL, por sua vez, afirmou que não fornecerá outras informações neste momento, enquanto os procedimentos relacionados ao caso continuam em andamento.

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Nota da WSL na íntegra

"A World Surf League (WSL) confirma que um competidor do Championship Tour Masculino de 2026 foi suspenso após a organização ter tomado conhecimento, recentemente, de alegações de natureza extremamente grave envolvendo o atleta.

As alegações referem-se a uma conduta durante uma reunião privada no Taiti, ocorrida em agosto. Tal evento não tinha qualquer vínculo com a WSL.

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Todos os competidores da WSL estão sujeitos, a qualquer momento, às normas de conduta estabelecidas no Regulamento da WSL. Após ser informada sobre as alegações, a Comissão Disciplinar da WSL agiu prontamente e aplicou uma suspensão provisória ao competidor de todos os eventos da WSL.

A WSL reafirma seu compromisso em defender os valores e a integridade do esporte em prol de todos os surfistas e da comunidade do surfe como um todo. A WSL segue conduzindo seus procedimentos internos e ofereceu assistência às autoridades competentes. A WSL não pode fornecer mais informações neste momento."

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