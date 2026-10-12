Surfista é suspenso pela WSL após caso grave envolvendo adolescente
Mexicano foi afastado de todos os eventos da entidade após denúncia
Alan Cleland Jr foi suspenso por tempo indeterminado pela World Surf League (WSL) após a entidade tomar conhecimento de uma denúncia envolvendo o surfista e uma adolescente australiana. O episódio aconteceu em agosto, no Taiti, depois da etapa do Championship Tour, e é tratado pela organização como uma alegação de natureza "extremamente grave". A Comissão Disciplinar da WSL afastou o mexicano de forma provisória de todos os eventos da entidade.
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Cleland, de 24 anos, disputou o Championship Tour nesta temporada e atualmente ocupa a 24ª posição do ranking mundial. Segundo a WSL, o episódio aconteceu durante uma reunião privada que não tinha relação com nenhuma atividade oficial da organização. A entidade informou ainda que ofereceu assistência às autoridades competentes e que mantém uma investigação interna sobre o caso.
Os detalhes da ocorrência não foram divulgados oficialmente pela WSL. O jornalista Nick Carroll, do portal "Surfing World", relatou que o episódio teria envolvido uma surfista australiana adolescente e pelo menos três homens. Até o momento, Cleland não se manifestou publicamente sobre a denúncia ou sobre a suspensão.
Cleland pode perder etapa de Pipeline
A punição acontece em um momento importante da temporada para o mexicano. Cleland já estava fora da linha de corte do Championship Tour e, por isso, não participaria das próximas etapas de Portugal e das Filipinas. Pipeline, no Havaí, seria uma exceção, já que todos os surfistas que disputaram o circuito em 2026 têm direito de participar da etapa final.
A suspensão, no entanto, coloca em dúvida a presença de Cleland na competição de dezembro. Como o afastamento é provisório e por tempo indeterminado, a participação do mexicano dependerá dos próximos passos do procedimento disciplinar conduzido pela WSL.
O caso também teve impacto fora do circuito. Segundo o site "Beach Grit", Cleland perdeu contratos de patrocínio com Quiksilver e Monster após o episódio. A WSL, por sua vez, afirmou que não fornecerá outras informações neste momento, enquanto os procedimentos relacionados ao caso continuam em andamento.
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Nota da WSL na íntegra
"A World Surf League (WSL) confirma que um competidor do Championship Tour Masculino de 2026 foi suspenso após a organização ter tomado conhecimento, recentemente, de alegações de natureza extremamente grave envolvendo o atleta.
As alegações referem-se a uma conduta durante uma reunião privada no Taiti, ocorrida em agosto. Tal evento não tinha qualquer vínculo com a WSL.
Todos os competidores da WSL estão sujeitos, a qualquer momento, às normas de conduta estabelecidas no Regulamento da WSL. Após ser informada sobre as alegações, a Comissão Disciplinar da WSL agiu prontamente e aplicou uma suspensão provisória ao competidor de todos os eventos da WSL.
A WSL reafirma seu compromisso em defender os valores e a integridade do esporte em prol de todos os surfistas e da comunidade do surfe como um todo. A WSL segue conduzindo seus procedimentos internos e ofereceu assistência às autoridades competentes. A WSL não pode fornecer mais informações neste momento."
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