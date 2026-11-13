A campanha brasileira no ISA Games 2026 ganhou contornos de preocupação nesta sexta-feira (13). Embora Yago Dora tenha garantido presença na quinta rodada da chave principal, o país perdeu Miguel Pupo e viu Ítalo Ferreira precisar percorrer um caminho mais longo na repescagem. Os resultados diminuíram a margem de erro da equipe masculina na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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O principal problema está no formato da classificação olímpica. Diferentemente de uma disputa individual, o ISA Games reserva uma vaga para cada gênero aos países que terminarem na primeira colocação do ranking por equipes. Assim, a campanha de um único atleta não é suficiente para garantir o objetivo, e cada eliminação representa um obstáculo para a pontuação coletiva.

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Nesse cenário, Yago foi o principal destaque brasileiro do dia. O atual campeão mundial da WSL conseguiu 15.16 pontos na quarta rodada da chave principal e superou três adversários, entre eles o compatriota Ítalo Ferreira e o japonês Kanoa Igarashi, medalhista de prata em Tóquio 2020. O argentino Franco Radziunas também avançou diretamente, com 11.70 pontos.

Já Ítalo teve de buscar a recuperação na repescagem. Depois de terminar em terceiro na bateria da chave principal, o campeão olímpico voltou ao mar e venceu a sexta rodada dessa fase, com 13.20 pontos. Miguel Pupo, por outro lado, não conseguiu avançar: o surfista terminou em terceiro na quinta rodada da repescagem, com 9.07, e encerrou sua participação no campeonato.

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Brasil também tem brasileiras na repescagem

A situação feminina também exige atenção da equipe brasileira. Nenhuma das três representantes conseguiu avançar diretamente pela quarta rodada da chave principal: Laura Raupp e Luana Silva terminaram suas respectivas baterias na terceira posição, enquanto Tainá Hinckel já disputava a repescagem.

O próximo compromisso terá um duelo brasileiro entre Laura e Tainá, que estarão na mesma bateria da sexta rodada da repescagem. Luana também precisará buscar sua classificação nessa fase. Com três atletas ainda na disputa, o Brasil mantém possibilidades de recuperação no feminino, mas não pode desperdiçar novas oportunidades se quiser brigar pela vaga olímpica coletiva.

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