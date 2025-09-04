A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (4) que o Independiente, da Argentina, está eliminado da Copa Sul-Americana, após o confronto das oitavas de final, marcado por episódios de violência generalizada nas arquibancadas, no dia 20 de agosto. Com isso, a Universidad de Chile segue na competição e vai enfrentar o Alianza Lima nos jogos das quartas de final, nos dias 18 e 25 de setembro. Ambas as equipes ainda podem recorrer da decisão em até sete dias.

continua após a publicidade

➡️ Versões de Flamengo e Procuradoria divergem sobre pena de Bruno Henrique

Multas e punições adicionais para Independiente e La U

Além da eliminação, a Conmebol aplicou punições comuns às duas equipes para futuras partidas da entidade:

Portões fechados em sete partidas consecutivas em casa;

Proibição de torcida visitante em sete jogos seguidos;

As multas aplicadas foram de US$ 250 mil (R$ 1,36 milhão) ao Independiente e US$ 270 mil (R$ 1,47 milhão) à Universidad de Chile.

Torcedor da Universidad de Chile arremessa pedra no estádio Libertadores de América (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

➡️ Ivete Sangalo manda recado para Carlo Ancelotti antes de Brasil x Chile

Confusão em Avellaneda

O confronto entre Independiente e Universidad de Chile na Sul-Americana foi marcado por cenas de violência ainda no primeiro tempo. O time chileno abriu o placar com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 minutos. Segundo relatos da imprensa argentina, torcedores da La U começaram a incendiar objetos e arremessar cadeiras, enquanto alguns hinchas invadiram o campo em busca de segurança. Barras de ferro e pedras também foram lançadas, e imagens mostram torcedores chilenos pulando da arquibancada para escapar das agressões.

O segundo tempo sequer foi concluído: a partida foi paralisada novamente após dois minutos devido à tensão, e os jogadores foram retirados do campo. Mais de 10 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e mais de 300 torcedores foram detidos. A confusão foi agravada pelo excesso de público visitante, já que a Universidad de Chile recebeu cerca de 5 mil ingressos para um setor menor, segundo a imprensa local.