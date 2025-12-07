menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG encerra Brasileirão com vaga na Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo

Galo fica fora da Libertadores e vai apenas à Sula

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/12/2025
20:31
Atlético-MG encara o Independiente del Valle na semifinal da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético)
imagem cameraAtlético na Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Neste domingo o Atlético goleou o Vasco por 5 a 0 pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo se classificou para a Copa Sul-Americana 2026. Será o segundo ano seguido que a equipe joga a competição continental.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste domingo o Atlético goleou o Vasco por 5 a 0 pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo se classificou para a Copa Sul-Americana 2026. Será o segundo ano seguido que a equipe joga a competição continental.

continua após a publicidade

Confira como foi a goleada do Atlético em cima do Vasco no encerramento do Brasileirão 2025

O objetivo principal na temporada 2025 do Atlético era a classificação para a Libertadores do próximo ano. No entanto não conseguiu alcançar, e novamente pelo segundo ano consecutivo irá disputas apenas a Sul-Americana.

Durante o ano, o Atlético poderia alcançar a Libertadores por meio de três competições. Via Campeonato Brasileiro, pela Sul-Americana ou pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Campeonato Brasileiro fora do G-7

A principal maneira de conseguir uma vaga na principal competição do continente era por meio do Brasileirão. No entanto, a competição do Atlético foi muito abaixo do esperado, e em nenhum momento chegou a se estabilizar na zona de classificação para brigar por uma vaga.

No torneio a equipe teve aproveitamento de 42 %. Foram 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, terminando na 11° colocação com 48 pontos.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Copa do Brasil eliminado nas quartas

O título da Copa do Brasil também oferece vaga direta a Libertadores. No torneio, o Galo eliminou o Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo. Porém nas quartas de final, foi eliminado para o rival Cruzeiro perdendo as duas partidas por 2 a 0.

continua após a publicidade

Sul-Americana derrota na final

Na Sul-Americana, o Atlético perdeu a final para o Lanús nos pênaltis. O Galo perdeu a chance de levantar um troféu e salvar duas temporadas, tanto a de 2025 quanto a de 2026 com a vaga direta a Libertadores.

Torcida do Atlético-MG lamenta derrota do time nos pênaltis na final da Sul-Americana
Torcida do Atlético-MG lamenta derrota do time nos pênaltis na final da Sul-Americana. (Foto: Alessandra Torres/AGIF/Gazetapress)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias