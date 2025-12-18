Confira confrontos e chaveamento das fases preliminares da Sul-Americana de 2026
Bragantino, Atlético-MG, Santos, Grêmio, São Paulo, Corinthians entram na fase de grupos
A Conmebol realizou na tarde desta quinta-feira (18), em Luque, no Paraguai, o sorteio da primeira fase da Copa Sul-Americana de 2026. O evento marca o início da segunda principal competição do continente, que não contará com equipes brasileiras nesta etapa inicial, embora reúna clubes tradicionais da América do Sul desde o começo do torneio.
Os times do Brasil entram diretamente na fase de grupos, já que Bragantino, Atlético-MG, Santos, Grêmio, São Paulo, Corinthians garantiram classificação em razão de suas posições no Brasileirão de 2025. O Timão, caso alcance o título da Copa do Brasil, poderá assegurar vaga na Libertadores e, como consequência, abrir espaço para que o Vasco herde uma vaga na Sul-Americana por meio da liga nacional. Por sua vez, se o Cruz-Maltino conquistar a copa, o clube garantirá classificação direta para a Glória Eterna.
Como de costume, os confrontos da primeira fase da Sul-Americana ocorrem entre clubes do mesmo país. Ainda assim, algumas vagas ainda estão pendentes de definição por meio das ligas nacionais. Abaixo, veja os duelos preliminares:
Confira todos os confrontos das fases preliminares da Sul-Americana 🏆
Paraguai 🔴⚪🔵
Nacional vs Recoleta
Sp. Trinidense vs Olimpia
Peru 🔴⚪
Alianza Atlético vs Dep. Garcilaso
Cienciano vs Melgar
Uruguai 🔵⚪
M. City Torque vs Def. Sporting
Boston River vs Racing
Venezuela 🟡🔴
A. Puerto Cabello vs Monagas
Caracas vs Metropolitanos
Bolívia 🟢🟡
Bolívia 3 vs Bolívia 4
Bolívia 2 vs Bolívia 1
Chile 🔵🔴
U. de Chile vs Palestino
Cobresal vs Audax Italiano
Colômbia 🟡🔵🔴
Atl. Nacional vs Millonarios
América de Cali vs Atl. Bucaramanga
Equador 🟡🔵🔴
Equador 4 vs Equador 2
Equador 1 vs Equador 3
Calendário da Grande Conquista 📆
A Grande Conquista de 2026 terá sua primeira partida em março, com a grande final marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, Colômbia. Em ano de Copa do Mundo, as competições continentais da Conmebol terão uma pausa, sendo que a Sul-Americana será disputada até a fase de grupos antes do início do torneio da Fifa, previsto para 11 de junho. Antes da Copa do Mundo, ocorrerão os jogos de playoffs qualificatórios para a fase de grupos e as seis rodadas da fase de grupos, além do sorteio dos confrontos e do chaveamento pré-oitavas de final, realizado antes do Mundial.
O calendário detalhado da competição inclui: playoffs qualificatórios em 4 de março, fase de grupos de 8 de abril a 27 de maio, sorteio dos playoffs das oitavas em 3 de junho na sede da Conmebol, playoffs das oitavas de 22 a 29 de julho, oitavas de final de 12 a 19 de agosto, quartas de final de 9 a 16 de setembro, semifinais de 14 a 21 de outubro e a final, em jogo único, em 21 de novembro.
