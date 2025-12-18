A Conmebol realizou na tarde desta quinta-feira (18), em Luque, no Paraguai, o sorteio da primeira fase da Copa Sul-Americana de 2026. O evento marca o início da segunda principal competição do continente, que não contará com equipes brasileiras nesta etapa inicial, embora reúna clubes tradicionais da América do Sul desde o começo do torneio.

Os times do Brasil entram diretamente na fase de grupos, já que Bragantino, Atlético-MG, Santos, Grêmio, São Paulo, Corinthians garantiram classificação em razão de suas posições no Brasileirão de 2025. O Timão, caso alcance o título da Copa do Brasil, poderá assegurar vaga na Libertadores e, como consequência, abrir espaço para que o Vasco herde uma vaga na Sul-Americana por meio da liga nacional. Por sua vez, se o Cruz-Maltino conquistar a copa, o clube garantirá classificação direta para a Glória Eterna.

Como de costume, os confrontos da primeira fase da Sul-Americana ocorrem entre clubes do mesmo país. Ainda assim, algumas vagas ainda estão pendentes de definição por meio das ligas nacionais. Abaixo, veja os duelos preliminares:

Confira todos os confrontos das fases preliminares da Sul-Americana 🏆

Paraguai 🔴⚪🔵

Nacional vs Recoleta

Sp. Trinidense vs Olimpia

Peru 🔴⚪

Alianza Atlético vs Dep. Garcilaso

Cienciano vs Melgar

Uruguai 🔵⚪

M. City Torque vs Def. Sporting

Boston River vs Racing

Venezuela 🟡🔴

A. Puerto Cabello vs Monagas

Caracas vs Metropolitanos

Bolívia 🟢🟡

Bolívia 3 vs Bolívia 4

Bolívia 2 vs Bolívia 1

Chile 🔵🔴

U. de Chile vs Palestino

Cobresal vs Audax Italiano

Colômbia 🟡🔵🔴

Atl. Nacional vs Millonarios

América de Cali vs Atl. Bucaramanga

Equador 🟡🔵🔴

Equador 4 vs Equador 2

Equador 1 vs Equador 3

Calendário da Grande Conquista 📆

A Grande Conquista de 2026 terá sua primeira partida em março, com a grande final marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, Colômbia. Em ano de Copa do Mundo, as competições continentais da Conmebol terão uma pausa, sendo que a Sul-Americana será disputada até a fase de grupos antes do início do torneio da Fifa, previsto para 11 de junho. Antes da Copa do Mundo, ocorrerão os jogos de playoffs qualificatórios para a fase de grupos e as seis rodadas da fase de grupos, além do sorteio dos confrontos e do chaveamento pré-oitavas de final, realizado antes do Mundial.

O calendário detalhado da competição inclui: playoffs qualificatórios em 4 de março, fase de grupos de 8 de abril a 27 de maio, sorteio dos playoffs das oitavas em 3 de junho na sede da Conmebol, playoffs das oitavas de 22 a 29 de julho, oitavas de final de 12 a 19 de agosto, quartas de final de 9 a 16 de setembro, semifinais de 14 a 21 de outubro e a final, em jogo único, em 21 de novembro.

