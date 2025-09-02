Inter fecha venda de Wesley; veja lucro do Palmeiras e divisão de valores

O Internacional acertou a venda de Wesley para o Al-Rayyan, do Catar, e o Palmeiras terá percentual de lucro na transação. 50% do montante total da transação ficará com a equipe gaúcha, enquanto o restante será dividido entre o atleta (30%) e o clube paulista (20%).

O atacante Wesley já está no Catar, onde realiza exames médicos antes de ser oficializado como reforço de seu novo clube. De acordo com apuração da reportagem, os valores da negociação são inferiores a 10 milhões de dólares.

Após treinar normalmente com o restante do elenco nos últimos dias, o jogador não foi relacionado pela comissão técnica para a vitória do Internacional sobre o Fortaleza por 2 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Wesley chegou ao Colorado no início da temporada passada. Desde então, disputou 86 partidas oficiais, com 14 gols marcados e seis assistências.

Wesley esteve na mira de clubes mexicanos e americanos antes de se transferir para o futebol árabe

Mesmo com a má fase em 2025 o interesse no jogador se manteve em alta nos últimos meses. O 21 teve o nome ligado a interesses do América do México, em junho e, mais recentemente, do Portland Timbers, dos EUA.

O time estado-unidense ofereceu 8 milhões de dólares, em torno de R$ 45 milhões no câmbio atual, em julho. O Inter, porém, não aceitou a proposta por entender ser possível ganhar mais dinheiro com o atleta.

Wesley, ex-jogador do Palmeiras e atualmente no Internacional, foi negociado com o futebol árabe (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

