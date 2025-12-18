Super Sul-Americana: Conheça todos os possíveis adversários do Atlético-MG

A Copa Sul-Americana de 2026 promete ser altamente competitiva, reunindo grandes equipes do continente, incluindo clubes já campeões da Libertadores. O Atlético almeja, mais uma vez, chegar à final do torneio, desta vez com o objetivo de deixar para trás a derrota anterior e conquistar o título.

A fase de grupos da competição tem início previsto para a data-base de 8 de abril, com encerramento programado para o fim de maio. As equipes já classificadas se juntarão aos clubes oriundos das fases preliminares e aos eliminados da Pré-Libertadores para o sorteio que definirá a composição dos grupos.

A final está marcada para o dia 21 de novembro, com a sede já definida pela Conmebol. A decisão será realizada em Barranquilla, na Colômbia, em um estádio ainda a ser confirmado, mas com grande possibilidade de ocorrer no Metropolitano Roberto Meléndez. O local fica a mais de 7.000 quilômetros de distância de Belo Horizonte.

Já estão confirmados na competição dez clubes vencedores da Copa Libertadores, incluindo o Corinthians ou o Vasco (entra na Sul-Americana o derrotado da final da Copa do Brasil), e o Botafogo, caso seja eliminado na fase preliminar da Libertadores.

Times classificados para a Sul-Americana 2026

Confira a lista com os times já classificados para a competição continental do próximo ano:

Brasil (6): São Paulo, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Bragantino e Corinthians ou Vasco

Argentina (6): River Plate, Racing, Dep. Riestra, San Lorenzo, Tigre e Barracas Central

Chile (4): Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino e Cobresal

Paraguai (4): Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta e Olimpia

Peru (4): Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso e Cienciano

Uruguai (4): Defensor, Boston River, Racing e Montevideo City Torque

Venezuela (4): Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos

Colômbia (3): América de Cali, Atlético Bucaramanga e Millonarios

Bolívia (2): Independiente Petrolero e Guabirá

Equador (2): Libertad e Orense

