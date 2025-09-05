menu hamburguer
Primeiro jogo oficial do Flamengo; veja adversário, ano e placar

Em 3/5/1912, no Estádio da Rua Campos Salles, o Flamengo fez sua estreia.

Bap mostra aplicação da logo da Betano no uniforme do Flamengo
imagem cameraPrimeira equipe de futebol do Flamengo em campo oficial, em 1912, entrou para jogar contra o Mangueira. (Foto: Flamengo)
O Clube de Regatas do Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895 como clube de remo. Somente em 1911, uma cisão no Fluminense trouxe diversos jogadores tricolores para o Rubro-Negro — e deu impulso à criação do departamento de futebol. A assembleia que aprovou oficialmente essa nova seção ocorreu em 8 de novembro de 1911, com lideranças como Alberto Borgerth à frente. O Lance! conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Flamengo.

A partir daí, o clube passou a treinar na Praia do Russel e, em 3 de maio de 1912, passou a integrar a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, oficializando sua participação em competições de futebol.

Primeiro jogo oficial do Flamengo

A estreia oficial foi realizada no campo do América, localizado na Rua Campos Salles, bairro da Tijuca, e contou com chuva durante o dia — mas mesmo assim atraiu um público considerável para a ocasião.

O adversário foi o time Mangueira, formado por operários da fábrica de chapéus homônima. No primeiro minuto, o atacante Gustavo de Carvalho já balançou as redes, colocando o Flamengo em velocidade desde o início.

O resultado final foi mesmo avassalador: Flamengo venceu por 15 a 2, embora algumas fontes apontem 16 a 2, sob arbitragem do célebre Belfort Duarte.

Escalação histórica e uniforme de estreia

O time que entrou em campo com a camisa xadrez vermelha e preta conhecida exatamente como “papagaio de vintém”, primeira farda do clube, era formado por:

Baena; Píndaro e Nery; Coriolano, Gilberto e Galo; Baiano, Arnaldo, Amarante, Gustavo e Borgerth. Essa camisa peculiar foi usada de 1912 a 1913, antes de ser substituída pela cobra-coral.

Um começo que anuncia glórias do Flamengo

Essa goleada de estreia não foi um acaso. Em 1912, o Flamengo conquistou seu primeiro título no futebol: o Campeonato Carioca de Segundo Quadro, consolidando a nova seção.

Apesar de não possuir estádio próprio até 1915, o Flamengo mandou jogos no campo do Botafogo (General Severiano), nas Laranjeiras (Fluminense) e, depois, alugou o campo da Rua Paysandu, onde atuou de 1915 a 1932

O simbolismo daquela estreia

Mais do que uma vitória expressiva, aquele primeiro jogo marcou a transformação do Flamengo em força no futebol carioca e nacional. As origens populares, a transição de remo ao futebol, a escolha por um uniforme original e uma atuação tão contundente simbolizaram a ascensão de um retorno social — o Rubro-Negro deixava de ser apenas um clube de remo e virava patrimônio emocional de torcedores de todas as classes.

Com essa partida, o Flamengo não só começou a escrever uma história recheada de títulos e ídolos, mas também conquistou a torcida. Criou-se ali a base de uma identidade que ainda hoje é sinônimo de paixão e grandiosidade.

