Primeiro jogo oficial do Flamengo; veja adversário, ano e placar

Estreia oficial em 3 de maio de 1912, vitória por 15 a 2 contra o Mangueira.

Criação do departamento de futebol em 8 de novembro de 1911 após a cisão no Fluminense.

Fundação do Flamengo em 17 de novembro de 1895 como clube de remo.

O Clube de Regatas do Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895 como clube de remo. Somente em 1911, uma cisão no Fluminense trouxe diversos jogadores tricolores para o Rubro-Negro — e deu impulso à criação do departamento de futebol. A assembleia que aprovou oficialmente essa nova seção ocorreu em 8 de novembro de 1911, com lideranças como Alberto Borgerth à frente. O Lance! conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Flamengo.

A partir daí, o clube passou a treinar na Praia do Russel e, em 3 de maio de 1912, passou a integrar a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, oficializando sua participação em competições de futebol.

Primeiro jogo oficial do Flamengo

A estreia oficial foi realizada no campo do América, localizado na Rua Campos Salles, bairro da Tijuca, e contou com chuva durante o dia — mas mesmo assim atraiu um público considerável para a ocasião.

O adversário foi o time Mangueira, formado por operários da fábrica de chapéus homônima. No primeiro minuto, o atacante Gustavo de Carvalho já balançou as redes, colocando o Flamengo em velocidade desde o início.

O resultado final foi mesmo avassalador: Flamengo venceu por 15 a 2, embora algumas fontes apontem 16 a 2, sob arbitragem do célebre Belfort Duarte.

Escalação histórica e uniforme de estreia

O time que entrou em campo com a camisa xadrez vermelha e preta conhecida exatamente como “papagaio de vintém”, primeira farda do clube, era formado por:

Baena; Píndaro e Nery; Coriolano, Gilberto e Galo; Baiano, Arnaldo, Amarante, Gustavo e Borgerth. Essa camisa peculiar foi usada de 1912 a 1913, antes de ser substituída pela cobra-coral.

Um começo que anuncia glórias do Flamengo

Essa goleada de estreia não foi um acaso. Em 1912, o Flamengo conquistou seu primeiro título no futebol: o Campeonato Carioca de Segundo Quadro, consolidando a nova seção.

Apesar de não possuir estádio próprio até 1915, o Flamengo mandou jogos no campo do Botafogo (General Severiano), nas Laranjeiras (Fluminense) e, depois, alugou o campo da Rua Paysandu, onde atuou de 1915 a 1932

O simbolismo daquela estreia

Mais do que uma vitória expressiva, aquele primeiro jogo marcou a transformação do Flamengo em força no futebol carioca e nacional. As origens populares, a transição de remo ao futebol, a escolha por um uniforme original e uma atuação tão contundente simbolizaram a ascensão de um retorno social — o Rubro-Negro deixava de ser apenas um clube de remo e virava patrimônio emocional de torcedores de todas as classes.

Com essa partida, o Flamengo não só começou a escrever uma história recheada de títulos e ídolos, mas também conquistou a torcida. Criou-se ali a base de uma identidade que ainda hoje é sinônimo de paixão e grandiosidade.