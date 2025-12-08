menu hamburguer
Entenda como resultado da Copa do Brasil afetará vagas em Libertadores e Sul-Americana

Brasileirão acaba 'com asteriscos'; Botafogo e São Paulo de olho no vencedor da taça

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
06:00
Hernán Crespo e Davide Ancelotti, respectivos técnicos de São Paulo e Botafogo; clubes aguardam resultado da Copa do Brasil (Foto: Vinicius Nunes / Agência F8 / Gazeta Press)
Hernán Crespo e Davide Ancelotti, respectivos técnicos de São Paulo e Botafogo; clubes aguardam resultado da Copa do Brasil (Foto: Vinicius Nunes / Agência F8 / Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasileirão de 2025 terminou, mas com asteriscos. Isso porque o resultado da Copa do Brasil mudará as vagas em competições continentais cedidas via campeonato nacional. Os clubes colocados nas 6ª e 8ª colocações, Botafogo e São Paulo respectivamente, serão diretamente afetados. A dupla se beneficiará se o troféu ficar nas mãos de Cruzeiro ou Fluminense.

A seguir, o Lance! te explica como ficarão as vagas continentais em cada um dos cenários.

👉 Se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil...

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Botafogo

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Bahia e São Paulo

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Vasco

Matheus Pereira e Kaio Jorge, destaques do Cruzeiro, se abraçam em comemoração de gol (Foto: Denis Dias / Gazeta Press)
Matheus Pereira e Kaio Jorge, destaques do Cruzeiro, se abraçam em comemoração de gol (Foto: Denis Dias / Gazeta Press)

👉 Se o Fluminense vencer a Copa do Brasil...

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Botafogo

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Bahia e São Paulo

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Vasco

Thiago Silva, capitão do Fluminense, comemora gol na última rodada do Brasileirão (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press)
Thiago Silva, capitão do Fluminense, comemora gol na última rodada do Brasileirão (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press)

👉 Se o Corinthians vencer a Copa do Brasil...

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Vasco

Memphis Depay, do Corinthians, celebra golaço em clássico com sua tradicional comemoração (Foto: Jefferson Aguiar / Pera Photo Press / Gazeta Press)
Memphis Depay, do Corinthians, celebra golaço em clássico com sua tradicional comemoração (Foto: Jefferson Aguiar / Pera Photo Press / Gazeta Press)

👉 Se o Vasco vencer a Copa do Brasil...

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Vasco

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians

Rayan e Coutinho, promessa e veterano do Vasco, se abraçam em jogo da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues / Agif / Gazeta Press)
Rayan e Coutinho, promessa e veterano do Vasco, se abraçam em jogo da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues / Agif / Gazeta Press)

➡️ Brasileirão 2026: quem são os times que vão disputar o torneio

Tabela do Brasileirão 2025

TimePontosVitóriasSaldo de gols

Flamengo (1º)

79

23

+ 51

Palmeiras (2º)

76

23

+ 33

Cruzeiro (3º)

70

19

+ 24

Mirassol (4º)

67

18

+ 24

Fluminense (5º)

64

19

+ 11

Botafogo (6º)

63

17

+ 20

Bahia (7º)

60

17

+ 4

São Paulo (8º)

51

14

- 4

Grêmio (9º)

49

13

- 3

Bragantino (10º)

48

14

- 12

Atlético-MG (11º)

48

12

- 1

Santos (12º)

47

12

- 5

Corinthians (13º)

47

12

- 5

Vasco (14º)

45

13

- 5

Vitória (15º)

45

11

- 17

Internacional (16º)

44

11

- 13

Ceará (17º)

43

11

- 6

Fortaleza (18º)

43

11

- 15

Juventude (19º)

35

9

- 34

Sport (20º)

17

2

- 47

Calendário da Copa do Brasil

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Cruzeiro x Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Corinthians x Cruzeiro - 18h
Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir

