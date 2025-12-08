Entenda como resultado da Copa do Brasil afetará vagas em Libertadores e Sul-Americana
Brasileirão acaba 'com asteriscos'; Botafogo e São Paulo de olho no vencedor da taça
O Brasileirão de 2025 terminou, mas com asteriscos. Isso porque o resultado da Copa do Brasil mudará as vagas em competições continentais cedidas via campeonato nacional. Os clubes colocados nas 6ª e 8ª colocações, Botafogo e São Paulo respectivamente, serão diretamente afetados. A dupla se beneficiará se o troféu ficar nas mãos de Cruzeiro ou Fluminense.
A seguir, o Lance! te explica como ficarão as vagas continentais em cada um dos cenários.
👉 Se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil...
Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Botafogo
Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Bahia e São Paulo
Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Vasco
👉 Se o Fluminense vencer a Copa do Brasil...
Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Botafogo
Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Bahia e São Paulo
Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Vasco
👉 Se o Corinthians vencer a Copa do Brasil...
Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians
Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia
Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Vasco
👉 Se o Vasco vencer a Copa do Brasil...
Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Vasco
Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia
Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians
Tabela do Brasileirão 2025
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Flamengo (1º)
79
23
+ 51
Palmeiras (2º)
76
23
+ 33
Cruzeiro (3º)
70
19
+ 24
Mirassol (4º)
67
18
+ 24
Fluminense (5º)
64
19
+ 11
Botafogo (6º)
63
17
+ 20
Bahia (7º)
60
17
+ 4
São Paulo (8º)
51
14
- 4
Grêmio (9º)
49
13
- 3
Bragantino (10º)
48
14
- 12
Atlético-MG (11º)
48
12
- 1
Santos (12º)
47
12
- 5
Corinthians (13º)
47
12
- 5
Vasco (14º)
45
13
- 5
Vitória (15º)
45
11
- 17
Internacional (16º)
44
11
- 13
Ceará (17º)
43
11
- 6
Fortaleza (18º)
43
11
- 15
Juventude (19º)
35
9
- 34
Sport (20º)
17
2
- 47
Calendário da Copa do Brasil
Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Cruzeiro x Corinthians - 21h30
Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h
Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Corinthians x Cruzeiro - 18h
Fluminense x Vasco - 20h30
Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir
Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir
