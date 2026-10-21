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Veja os gols da derrota do Atlético-MG para o City Torque na Sul-Americana

Equipes se enfrentam no Uruguai

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 21:11
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Elenco do Atlético-MG
Atlético-MG perdeu fora de casa (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Nesta quarta-feira (21), o Atlético-MG encarou o Montevideo City Torque no Estádio Centenário pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo, que venceu por 3 a 0 na Arena MRV no jogo de ida, foi derrotado por 2 a 0, mas mesmo assim classificou-se para a grande final contra o Boca Juniors.

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Faltando um minuto para o apito final, Kevin Silva abriu o placar para os donos da casa e, nos acréscimos, Gary Kagelmacher fez o segundo, dando esperança para o City Torque. Os feitos, no entanto, não surtiram o efeito necessário, e o time de Eduardo Domínguez seguiu classificado para a decisão em Barranquilla.

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Veja os gols:

Elenco do Atlético-MG perfilado
Atlético-MG venceu o jogo de ida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético está na final da Copa Sul-Americana! A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. O Galo viveu momentos de tensão na reta final da partida. Depois de construir uma boa vantagem no primeiro confronto, o time alvinegro sofreu dois gols nos minutos finais e viu a classificação ficar ameaçada por alguns instantes. Apesar da pressão uruguaia, o Atlético conseguiu segurar o resultado agregado e confirmou sua presença na decisão continental.

Próximos jogos

Com a classificação para a grande final, o Atlético terá o Boca Juniors como adversário na disputa pelo título da Copa Sul-Americana. A decisão está marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

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Agora, o Galo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será na segunda-feira, às 20h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela competição nacional.

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