Lyanco celebra classificação mas faz alerta sobre atuação do Atlético

O Atlético está na final da Copa Sul-Americana! A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. Após a partida, o zagueiro Lyanco celebrou a vaga na decisão, mas fez um alerta sobre o desempenho do Galo, que ficou abaixo do esperado no Uruguai.

O defensor reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Atlético e destacou que o City Torque começou a partida em ritmo mais intenso. Apesar da preparação mental para um confronto complicado, Lyanco admitiu que a equipe alvinegra não conseguiu apresentar seu melhor futebol, principalmente no aspecto técnico.

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— Sabíamos que ia ser assim, difícil. Começou um clima diferente, começou a chover e eles começaram muito mais fortes que a gente. Não fizemos um bom jogo, não jogamos da forma que temos que jogar. Mentalmente, a gente estava muito forte por saber o quão difícil seria o jogo. Nos preparamos para isso, mas fizemos um jogo muito abaixo tecnicamente — afirmou.

Apesar da atuação e da derrota no jogo de volta, o Atlético conseguiu sustentar a vantagem construída na Arena MRV e confirmou presença em mais uma final continental. Lyanco valorizou a classificação, mas ressaltou que o desempenho no Uruguai deixa aprendizados importantes para a sequência da temporada.

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O defensor também destacou a sequência de decisões disputadas pelo clube e pediu atenção para os próximos compromissos do Galo no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

— Enfim, conseguimos a classificação, a terceira seguida entre Libertadores e Sul-Americana, conseguimos chegar em mais uma. Mas, como falei, acho que vamos com um gosto de que faltou um pouco mais. É agradecer pela classificação, ver o que deixamos de fazer hoje e continuar pensando na sequência do Brasileiro, da Sul-Americana e da Copa do Brasil — concluiu.

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