Atlético leva susto no fim, perde para o City Torque, mas vai à final da Sul-Americana

O Atlético está na final da Copa Sul-Americana! A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. O Galo viveu momentos de tensão na reta final da partida. Depois de construir uma boa vantagem no primeiro confronto, o time alvinegro sofreu dois gols nos minutos finais e viu a classificação ficar ameaçada por alguns instantes. Apesar da pressão uruguaia, o Atlético conseguiu segurar o resultado agregado e confirmou sua presença na decisão continental.

Próximos jogos

Com a classificação para a grande final, o Atlético terá o Boca Juniors como adversário na disputa pelo título da Copa Sul-Americana. A decisão está marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

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Agora, o Galo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será na segunda-feira, às 20h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela competição nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

City Torque x Atlético-MG

Volta - semifinal - Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro, às 19h (horário de Brasília))

📍 Local: Estádio Centanário, Montevidéu

🟨 Arbitragem: Cristián Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ Gols: Silva e Kagelmacher

🟨 Cartões amarelos: Vitão, Alan Franco (2x), Natanael, Pablo Siles

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⚽ ESCALAÇÕES

City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)

Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Guzman, Gonzalo Montes, Esteban Obregon; Salomón Rodríguez

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.

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⏰LANCE A LANCE

50' 2T - FIM DE JOGO! ATLÉTICO CLASSIFICADO PARA A FINAL

42' 2T - City Torque tenta pressão mas não consegue o terceiro gol

48' 2T - Segundo gol do City Torque

42' 2T - Gol do City Torque; Kevin Silva marca

35' 2T - City Torque faz pressão

29' 2T - Galo com um a manos abaixa as linhas e fecha para se defender

29' 2T - Alan Franco recebe segundo amarelo e é expulso de campo

27' 2T - Princípio de confusão; jogadores trocam empurrões mas situação rapidamente é controlada

24' 2T - Galo busca os contra-ataques mas não consegue finalizar as jogadas

19' 2T - Três substituições no Galo. Saem Victor Hugo, Reinier e Castaño e entram Cissé, Vitor Hugo e Natanael

13' 2T - Amarelo para Alan Franco do Galo

11' 2T - Jogo fica amarrado, com bastante faltas dos dois lados

7' 2T - Amarelo para Pablo Siles que agarrou Reinier que avançava perigosamente

5' 2T - Quase gol do Galo! Reinier recebeu passe de Cuello e bateu no travessão

2' 2T - Delfim escorrega e afasta errado; Lyanco tira bola em cima da linha

0' 2T - Começa o segundo tempo

INTERVALO

48' - 1T - FIM DE PRIMEIRO TEMPO! City Torque e Atlético vão empatando em 0 a 0. Galo tem a vantagem de 3 a 0 no placar agregado.

45' - 1T - 3 minutos de acréscimos

39' - 1T - Falta do City Torque fica na barreira atleticana

36' - 1T - Vitão comete falta perigosa na entrada da área do Atlético. Zagueiro recebe o primeiro amarelo do jogo

36' - 1T - Gabriel Delfim se enrola com a bola e o City Torque quase marca; goleiro se recuperou e conseguiu afastar

29' - 1T - Reinier arrisca de fora mas o goleiro defende

29' - 1T - Entrada forte de Victor Hugo em Guzmán

22' - 1T - Pausa para hidratação

15' - 1T - Primeira chegada perigosa do Atlético; Maycon bateu na entrada da área mas a bola subiu

12' - 1T - Outra grande defesa de Gabriel Delfim; City Torque tenta esboçar pressão

11' - 1T - Na cobrança de escanteio, Gabriel Delfim faz milagre e salva o Atlético de sofrer o primeiro gol

11' - 1T - Primeira chegada do City Torque; escanteio

8' - 1T - Mesmo com a grande vantagem no placar, Atlético controla a bola na maioria do tempo

4' - 1T - Falta dura em Cuello

1' - 1T - Castaño no chão com dores após sofrer uma bolada

0' - 1T - Começa a partida