Atlético leva susto no fim, perde para o City Torque, mas vai à final da Sul-Americana
Equipe uruguaia venceu por 2 a 0
O Atlético está na final da Copa Sul-Americana! A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. O Galo viveu momentos de tensão na reta final da partida. Depois de construir uma boa vantagem no primeiro confronto, o time alvinegro sofreu dois gols nos minutos finais e viu a classificação ficar ameaçada por alguns instantes. Apesar da pressão uruguaia, o Atlético conseguiu segurar o resultado agregado e confirmou sua presença na decisão continental.
Próximos jogos
Com a classificação para a grande final, o Atlético terá o Boca Juniors como adversário na disputa pelo título da Copa Sul-Americana. A decisão está marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
Agora, o Galo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será na segunda-feira, às 20h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela competição nacional.
✅ FICHA TÉCNICA
City Torque x Atlético-MG
Volta - semifinal - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro, às 19h (horário de Brasília))
📍 Local: Estádio Centanário, Montevidéu
🟨 Arbitragem: Cristián Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
⚽ Gols: Silva e Kagelmacher
🟨 Cartões amarelos: Vitão, Alan Franco (2x), Natanael, Pablo Siles
⚽ ESCALAÇÕES
City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Guzman, Gonzalo Montes, Esteban Obregon; Salomón Rodríguez
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.
⏰LANCE A LANCE
50' 2T - FIM DE JOGO! ATLÉTICO CLASSIFICADO PARA A FINAL
42' 2T - City Torque tenta pressão mas não consegue o terceiro gol
48' 2T - Segundo gol do City Torque
42' 2T - Gol do City Torque; Kevin Silva marca
35' 2T - City Torque faz pressão
29' 2T - Galo com um a manos abaixa as linhas e fecha para se defender
29' 2T - Alan Franco recebe segundo amarelo e é expulso de campo
27' 2T - Princípio de confusão; jogadores trocam empurrões mas situação rapidamente é controlada
24' 2T - Galo busca os contra-ataques mas não consegue finalizar as jogadas
19' 2T - Três substituições no Galo. Saem Victor Hugo, Reinier e Castaño e entram Cissé, Vitor Hugo e Natanael
13' 2T - Amarelo para Alan Franco do Galo
11' 2T - Jogo fica amarrado, com bastante faltas dos dois lados
7' 2T - Amarelo para Pablo Siles que agarrou Reinier que avançava perigosamente
5' 2T - Quase gol do Galo! Reinier recebeu passe de Cuello e bateu no travessão
2' 2T - Delfim escorrega e afasta errado; Lyanco tira bola em cima da linha
0' 2T - Começa o segundo tempo
INTERVALO
48' - 1T - FIM DE PRIMEIRO TEMPO! City Torque e Atlético vão empatando em 0 a 0. Galo tem a vantagem de 3 a 0 no placar agregado.
45' - 1T - 3 minutos de acréscimos
39' - 1T - Falta do City Torque fica na barreira atleticana
36' - 1T - Vitão comete falta perigosa na entrada da área do Atlético. Zagueiro recebe o primeiro amarelo do jogo
36' - 1T - Gabriel Delfim se enrola com a bola e o City Torque quase marca; goleiro se recuperou e conseguiu afastar
29' - 1T - Reinier arrisca de fora mas o goleiro defende
29' - 1T - Entrada forte de Victor Hugo em Guzmán
22' - 1T - Pausa para hidratação
15' - 1T - Primeira chegada perigosa do Atlético; Maycon bateu na entrada da área mas a bola subiu
12' - 1T - Outra grande defesa de Gabriel Delfim; City Torque tenta esboçar pressão
11' - 1T - Na cobrança de escanteio, Gabriel Delfim faz milagre e salva o Atlético de sofrer o primeiro gol
11' - 1T - Primeira chegada do City Torque; escanteio
8' - 1T - Mesmo com a grande vantagem no placar, Atlético controla a bola na maioria do tempo
4' - 1T - Falta dura em Cuello
1' - 1T - Castaño no chão com dores após sofrer uma bolada
0' - 1T - Começa a partida
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