Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético pode faturar bolada com título da Sul-Americana: veja os valores

Galo disputa a final contra o Boca Juniors

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 14:47
Favorite o Lance! no Google
Camisa Atlético Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa Atlético Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético está em mais uma final de Copa Sul-Americana. Desta vez, a equipe enfrenta o Boca Juniors em busca do título continental e da oportunidade de apagar a derrota para o Lanús na decisão do ano passado. Além da conquista esportiva, o troféu pode representar uma premiação milionária e um importante reforço para os cofres do clube.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético está em mais uma final de Copa Sul-Americana. Desta vez, a equipe enfrenta o Boca Juniors em busca do título continental e da oportunidade de apagar a derrota para o Lanús na decisão do ano passado. Além da conquista esportiva, o troféu pode representar uma premiação milionária e um importante reforço para os cofres do clube.

O Galo venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal, disputado na última quarta-feira (14), na Arena MRV. Na partida de volta, nesta quarta-feira (21), a equipe foi derrotada por 2 a 0, no Estádio Centenário, no Uruguai, mas garantiu a classificação para a decisão graças à vantagem no placar agregado.

continua após a publicidade

Com a vaga na final, o Atlético garante mais US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,66 milhões, na cotação considerada). Antes disso, o clube já havia acumulado premiações pelas participações e classificações nas fases anteriores da competição.

Na fase de grupos, o Galo recebeu US$ 300 mil pela participação e mais US$ 375 mil pelas três vitórias conquistadas. A classificação para as oitavas de final rendeu outros US$ 600 mil. Já a vaga nas quartas de final acrescentou US$ 700 mil, enquanto a classificação para a semifinal garantiu mais US$ 800 mil.

continua após a publicidade

Com os valores acumulados até a decisão, o Atlético já soma US$ 5,275 milhões em premiações na Sul-Americana, o equivalente a aproximadamente R$ 26,7 milhões, considerando a cotação utilizada.

Caso conquiste o título diante do Boca Juniors, o Galo receberá mais US$ 10 milhões (cerca de R$ 50,2 milhões). Dessa forma, o total acumulado em premiações na competição poderá chegar a US$ 15,275 milhões, aproximadamente R$ 76,9 milhões.

continua após a publicidade

Valores arrecadados pelo Atlético na Sul-Americana

  • Fase de grupos: US$ 300 mil
  • Vitórias na fase de grupos (três): US$ 375 mil
  • Classificação para as oitavas de final: US$ 600 mil
  • Classificação para as quartas de final: US$ 700 mil
  • Classificação para a semifinal: US$ 800 mil
  • Classificação para a final: US$ 2,5 milhões
  • Possível título da Sul-Americana: US$ 10 milhões

Elenco do Atlético-MG perfilado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Éverson, goleiro, em treino de futebol, com luvas pretas, em posição defensiva no campo verde.

Atlético Mineiro

De volta! Éverson é liberado do departamento médico do Atlético

Há 1 hora
Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Ex-Real Madrid aponta Atlético-MG como favorito na final

Há 3 horas
Galobank (reprodução Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético anuncia o GaloBank, banco digital voltado para a torcida alvinegra

Há 4 horas
Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Atlético Mineiro

Prefeito colombiano faz promessa a Atlético-MG e Boca Juniors

Há 5 horas
Carlos Vinícius Grêmio Bragantino

Atlético Mineiro

Atlético monitora artilheiro de gigante da Série A do Brasileirão

Há 16 horas
Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Brasileira

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Há 22 horas
Mais LANCE!
Camiseta do Atlético Mineiro da Nike, listras pretas e brancas com detalhes dourados, suspensa em estúdio.

Atlético-MG anuncia camisa vencedora do Manto da Massa; veja fotos

Jogador do Atlético tenta passar por dois defensores do Montevideo City Torque

TV argentina detona o Atlético-MG e vê Boca Juniors superior

Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Opinião: Domínguez erra nas substituições e Atlético sofre susto desnecessário

Lyanco x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Lyanco celebra classificação mas faz alerta sobre atuação do Atlético

Domínguez em City Torque x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Domínguez admite atuação abaixo do Atlético, mas exalta força do elenco: É lindo de se ver'

Elenco do Atlético-MG

Veja os gols da derrota do Atlético-MG para o City Torque na Sul-Americana

Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Final definida! Atlético-MG e Boca Juniors vão disputar o título da Sul-Americana

Atlético x City Torque (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Atlético leva susto no fim, perde para o City Torque, mas vai à final da Sul-Americana

Camisa no centenário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

AO VIVO: Acompanhe em tempo real Montevideo City Torque e Atlético-MG

Elenco do Atlético-MG perfilado

Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+

Camisa no centenário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Força máxima: Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Torcida do Atlético na semifinal da Sul Americana na MRV Arena

Decisão à vista: Atlético vai em busca de 10ª final continental