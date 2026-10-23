Atlético pode faturar bolada com título da Sul-Americana: veja os valores
Galo disputa a final contra o Boca Juniors
O Atlético está em mais uma final de Copa Sul-Americana. Desta vez, a equipe enfrenta o Boca Juniors em busca do título continental e da oportunidade de apagar a derrota para o Lanús na decisão do ano passado. Além da conquista esportiva, o troféu pode representar uma premiação milionária e um importante reforço para os cofres do clube.
O Galo venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal, disputado na última quarta-feira (14), na Arena MRV. Na partida de volta, nesta quarta-feira (21), a equipe foi derrotada por 2 a 0, no Estádio Centenário, no Uruguai, mas garantiu a classificação para a decisão graças à vantagem no placar agregado.
Com a vaga na final, o Atlético garante mais US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,66 milhões, na cotação considerada). Antes disso, o clube já havia acumulado premiações pelas participações e classificações nas fases anteriores da competição.
Na fase de grupos, o Galo recebeu US$ 300 mil pela participação e mais US$ 375 mil pelas três vitórias conquistadas. A classificação para as oitavas de final rendeu outros US$ 600 mil. Já a vaga nas quartas de final acrescentou US$ 700 mil, enquanto a classificação para a semifinal garantiu mais US$ 800 mil.
Com os valores acumulados até a decisão, o Atlético já soma US$ 5,275 milhões em premiações na Sul-Americana, o equivalente a aproximadamente R$ 26,7 milhões, considerando a cotação utilizada.
Caso conquiste o título diante do Boca Juniors, o Galo receberá mais US$ 10 milhões (cerca de R$ 50,2 milhões). Dessa forma, o total acumulado em premiações na competição poderá chegar a US$ 15,275 milhões, aproximadamente R$ 76,9 milhões.
Valores arrecadados pelo Atlético na Sul-Americana
- Fase de grupos: US$ 300 mil
- Vitórias na fase de grupos (três): US$ 375 mil
- Classificação para as oitavas de final: US$ 600 mil
- Classificação para as quartas de final: US$ 700 mil
- Classificação para a semifinal: US$ 800 mil
- Classificação para a final: US$ 2,5 milhões
- Possível título da Sul-Americana: US$ 10 milhões
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